Сыр закусываем пряником

– Когда мы начали свою деятельность в Бебешкино, то решили громко заявить об этом. И родилась идея сделать событие, – рассказал организатор фестиваля, основатель фермы «Бебешкино» Анвар Зуфаров. – Потом нас выдвинули на премию «Народное признание», и мы сказали, что если победим, то обязательно проведем фестиваль. Мы заняли второе место – это великолепный результат. А когда директор Центра инноваций социальной сферы Светлана Седунова обещала нас поддержать, идея фестиваля из аморфной превратилась в четкую цель.

В печорской деревне Бебешкино 6 июля впервые прошел фестиваль «Сыр и пряник». Праздник не испортила даже холодная дождливая погода: к большому шатру в чистом поле, где выстроились торговые ряды, с самого утра стекались многочисленные гости фестиваля. Фермеры из Псковской области и других регионов привезли более 100 сортов сыра, пряники, квас, мороженое, сувениры. Помимо ярмарки, детей и взрослых ждали лабиринт из сена, мини-зоопарк, ремесленные мастер-классы и обширная развлекательная программа на сцене.

Накормим весь мир!

В фестивале принял участие самый известный сыровар в России – Олег Сирота.

– Приехать сюда для меня большая честь. С Анваром мы познакомились несколько лет назад. Они с Аней многодетные родители, у них было личное подсобное хозяйство, и они начали варить сыр буквально на кухне. Очень хорошо, что они хотят воплотить в жизнь свою мечту – возродить деревню Бебешкино. И сегодня мы сегодня заложим первый камень сыроварни, – пообещал Сирота.

По его словам, псковичи дружнее, чем москвичи:

– Потому что столько людей не приехало меня на старт поддержать. Я уверен, что все получится, мы возродим наше русское село! И накормим не только Россию, но и весь мир!

– Помогать проводить такие мероприятия – это огромное счастье, – отметила директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова. – Год назад Анвар пришел и сказал: «Мы хотим возродить ремесленную деревню. Давайте с чего-то начинать». Я думаю, что это начало большого интересного проекта. Уверена, что все получится, потому что есть два слагаемых успеха: упорство и хорошие люди. А там, где собираются больше трех хороших людей – действительно все получается.

А поскольку деревня Бебешкино находится в центре земель народа сето, на праздник приехал и король сето Ааре Хырна, который тоже пожелал успеха проекту.

А затем прямо со сцены организаторы вместе с королем сето отправились поучаствовать в символическом открытии деревни. Под аплодисменты присутствующих они сняли полотно с вывески с названием деревни:

– Именно этот день, 6 июля, будет считаться днем рождения деревни Бебешкино. – сказал Анвар Зуфаров. – Да здравствует новая деревня. Деревне Бебешкино быть!

Правда, как отметил Анвар Зуфаров, сыроварня будет построена чуть дальше территории фестиваля:

– Это поле – под зерновые. Просто оно ровнее, поэтому проводим фестиваль здесь. А буквально через 200 метров начинаются наши поля, на которых будут стоять фермы, теплицы, будут овцы, козы, коровки, кролики, птица. Ферма станет и туристическим объектом, на который в любой момент можно прийти и проконтролировать нашу деятельность. Мы делаем панорамную сыроварню. Нам нечего бояться – качество должно стоять во главе ремесленного производства. Наша задача – популяризация сельского образа жизни через сыр и пряник. Поэтому мы сыр закусываем пряником!

Только самолетом

Примерно этим и занимались гости фестиваля – пробовали все подряд: печатные пряники, шоколад ручной работы, сырные шашлыки и самые разные виды сыра. Например, голубой круглый шар, который можно было принять за сыр с плесенью, на деле оказался сыром с водорослями!

– Это удивительный сыр со спирулиной – сине-зеленой водорослью. На одной из ярмарок я познакомился с профессором МГУ. Мне было 56 лет, ему 65. А выглядел он моложе, чем я, и все потому, что не первый год ел спирулину. И я добавил в сыр этот компонент – получилось очень вкусно и полезно, – рассказал владелец сыроварни «Сыроваржа» Сергей Налобин.

Фермер приехал на ярмарку в Бебешкино, как он сам сказал, из тайги. Уже 15 лет он живет в деревне Варжа, которая находится где-то между Сыктывкаром и Великим Устюгом, и занимается производством твердых сортов сыра.

– Мы рады побывать на такой ярмарке, где присутствуют киты сыроделанья – Олег Сирота, Анвар Зуфаров. Люди, которые держат много коров и делают по 300-500 кило в день. Мы делаем всего по 2-3 килограмма. Это штучная ручная работа, – фермер похвастался, что один из его покупателей даже прилетает в деревню за сыром на самолете.

Рядом с сырными рядами – пряничные и сувенирные. Соорганизатор фестиваля, руководитель мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова, героиня недавней публикации «Псковской правды», помимо обычного пряничного ассортимента презентовала новый продукт – сбитень на настоящем меду, травах и пряностях.