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Культура / Наследие

Что-то пошло не так

Очередной забор в центре города стал причиной скандала (ФОТО)

Текст:
Светлана Синцова
11 октября 2019 года, 13:01
Фото: Андрей Степанов
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Автор проекта ЖК «Парус» считает, что внесенные изменения лишают горожан исторической улицы, а жильцов комплекса «охраняют» от памятников. Городские власти настаивают на демонтаже уже установленного фундамента под забор и грозят, что никогда ограждение не согласуют.

Что-то пошло не так
Работы здесь ведутся даже по выходным дням.
Фото Андрея Степанова.
Левый берег Великой преобразился буквально этим летом – к Ганзейским дням там появились пешеходные дорожки, светильники, скамейки. Все стало возможным благодаря реализации двух проектов – строительству кампуса Псковского государственного университета и возведению клубного дома «Парус DeLuxe». Однако живущий недалеко от Ольгинской набережной автор проекта кампуса и жилого комплекса псковский архитектор Юрий Ширяев с удивлением заметил, что на этапе строительства «что-то идет не так». Оказалось, что первоначальный проект при доработке оказался существенно изменен.

В разговоре с обозревателем «Псковской правды» Юрий Ширяев отметил, что проект «Паруса», автором которого он является, неслучайно стал победителем конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году.

Проект продуман до мелочей. Для жильцов предусмотрен свой внутренний двор, который никогда не превратится в парковку. В нашем варианте парковка была на пустыре, и парковочных мест на момент проектирования хватало. Забора не было предусмотрено, только шлагбаум и минимальные заборчики у палисадников. Но теперь, когда идет строительство, замечаю, что что-то идет не так.


Что-то пошло не такЮрий Ширяев,
псковский архитектор 
Аллею и велодорожку перерубили забором

На участке застройки сошлись три участника: городские власти, застройщик — группа компаний «Луг» и университет.

- Надо было это все «поженить». И университет, и Ян Лузин [руководитель ГК «Луг»] хотели свои территории огородить. Но тогда мы пришли к компромиссу и часть территории оставили доступной для жителей города. На ней разместится прибрежный городской лесопарк, - напомнил он. - Но главное - по нашему проекту Анастасиевская часовня под Ольгинским мостом становилась центром событий. Вокруг нее была обходная аллея, сюда были направлены все пути. От нее начиналась бывшая Староизборская дорога - историческая улица, которая с одной стороны формировалась памятником архитектуры – домом Батова, а с другой стороны – общественными пространствами (магазинами, кафе) и палисадниками.

Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Что-то пошло не так
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Однако проект был переработан архитектурным бюро «А. В. студия». В измененном проекте, по словам Юрия Ширяева, появляется новая доминанта – асфальтированный круг, а сам жилой комплекс огораживается забором.

- Забор собираются строить, видимо, для того, чтобы защитить частную собственность. Мы не памятники охраняем - мы жильцов охраняем от памятников! – не скрывает нахлынувших эмоций архитектор. - Рядом с часовней появляются странные образования. И обходная аллея, и велодорожка, идущая вдоль кампуса, и пешеходное направление, связывающее город с набережной, просто перерубают забором. Потом этот забор идет посередине исторической улицы, отрезая тем самым и магазины.

По словам нашего собеседника, он обращался в региональный комитет по охране памятников, но ему там ответили, что не смогут отреагировать на жалобу, поскольку «регламент соблюден», и порекомендовали написать письмо в прокуратуру.

Но это путь длинный и далекий, - переживает автор проекта.

- Забор уже лежит на складе, и скоро его установят. Работы ведутся даже по выходным дням. Месяца не пройдет – забор поставят. Я живу рядом, хожу через мост. У нас есть любители: вытопчут матерное слово на снегу - и весь город неделями на это смотрит. А на это мы будем смотреть не неделю, а всю жизнь! Я не помню случая, чтобы в Пскове снимали этажи или разбирали то, что уже сделано.

Что-то пошло не так
Анастасиевская часовня с росписями по эскизам Рериха, которая должна была стать доминантой нового пространства, снова оказывается на выселках.
Фото Андрея Степанова.

ЗАБОРУ НЕ БЫВАТЬ

У администрации города позиция по вопросу установки забора вокруг ЖК «Парус» однозначная – его здесь быть не должно.

- Очередная встреча с представителями застройщика прошла 9 октября. Мнение муниципалитета однозначное - никакого забора там быть не может. Изначально в концепции благоустройства этого района никаких заборов не было. И сейчас мы категорически стоим на своем требовании: никаких заборов, - сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

По ее словам, застройщик предложил рассмотреть вариант установки «живого ограждения» – кустовой посадки по границе земельного участка. Что касается тех блоков, которые уже выставлены на границе строительной площадки как фундамент забора, застройщику было указано, чтобы эти блоки были демонтированы.

- Мы получали информацию от жителей об установке бетонных блоков по границе участка и возможном строительстве забора. Кроме того, главный архитектор города заострил на этом внимание. Согласно разрешительной документации, которую мы выдавали застройщику, забора там не может быть однозначно. И его не будет. Мы его никогда не согласуем, - подчеркнула Валентина Зубова.

Что-то пошло не так
Проект продуман до мелочей.
Фото Андрея Степанова.
Относительно Анастасиевской часовни, которая в новой редакции проекта перестала быть доминантой этого участка, замглавы администрации отметила, что вопрос объекта культурного наследия - это вопрос компетенции уполномоченного органа, т. е. комитета по охране памятников. Однако отметила, что «в рамках разрешения на реконструкцию этого здания Анастасиевская часовня нигде не звучит абсолютно, потому что она вне границ земельного участка».

Также «Псковская правда» направила запрос инициаторам появления забора – в ГК «Луг». Получить комментарий до момента публикации нам не удалось.

КОМПЕТЕНТНО

Насколько мне известно, проект благоустройства разрабатывал «Псковгражданпроект». Была ли смена проектировщика или что-то захотел другое заказчик, я не могу сказать. В документации, которую я видел, забор был нанесен.


Что-то пошло не такЕвгений Шапкин,
главный архитектор Псковской области 
По его словам, в настоящее время ведется работа над проектом реконструкции Ольгинской набережной и приведению в порядок территории у Мирожского монастыря, оборудованию спортивных площадок. Что касается велодорожки, о которой упоминает Юрий Ширяев, ее планируют пустить к Мирожскому монастырю вдоль кампуса. Также в планах благоустройство территории у Анастасиевской часовни.

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