Что-то пошло не так

Однако проект был переработан архитектурным бюро «А. В. студия». В измененном проекте, по словам Юрия Ширяева, появляется новая доминанта – асфальтированный круг, а сам жилой комплекс огораживается забором.

- Забор собираются строить, видимо, для того, чтобы защитить частную собственность. Мы не памятники охраняем - мы жильцов охраняем от памятников! – не скрывает нахлынувших эмоций архитектор. - Рядом с часовней появляются странные образования. И обходная аллея, и велодорожка, идущая вдоль кампуса, и пешеходное направление, связывающее город с набережной, просто перерубают забором. Потом этот забор идет посередине исторической улицы, отрезая тем самым и магазины.

По словам нашего собеседника, он обращался в региональный комитет по охране памятников, но ему там ответили, что не смогут отреагировать на жалобу, поскольку «регламент соблюден», и порекомендовали написать письмо в прокуратуру.

Но это путь длинный и далекий, - переживает автор проекта.

- Забор уже лежит на складе, и скоро его установят. Работы ведутся даже по выходным дням. Месяца не пройдет – забор поставят. Я живу рядом, хожу через мост. У нас есть любители: вытопчут матерное слово на снегу - и весь город неделями на это смотрит. А на это мы будем смотреть не неделю, а всю жизнь! Я не помню случая, чтобы в Пскове снимали этажи или разбирали то, что уже сделано.