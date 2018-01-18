Без ложной глубокомысленности

Иллюстрацией сборника по древнерусской архитектуре логотип не является. В этом уверен автор символа Международных Ганзейских дней, которые состоятся в Пскове в 2019-м году. Питерский художник Игорь Шаймарданов разработал фирменный стиль праздника еще год назад. И все последние месяцы велась его корректировка. Утвердили основу логотипа, как и даты проведения праздника - с 27 по 30 июня 2019 года – на оргкомитете 16 января. И, как это часто бывает в Пскове, началось! Диванные эксперты не упустили случая поучаствовать в обсуждении актуальной темы. «Псковская правда» Игорю Шаймарданову вопросы псковичей.

Мне позвонили из Пскова из Отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы и предложили сотрудничество. Смею верить, что звонок был не случайным; как художника постановщика меня в Пскове знали. Работа над брендбуком началась в январе - начале февраля 2017-го года, а в марте мы уже представили этот логотип в Москве.

- Работа в итоге была оплачена, но, подчеркиваю, начиналась и заканчивалась на полном энтузиазме и личном желании сделать для города полезное дело и принять посильное участие в работе над Ганзой. Думаю, что немного найдется творческих людей, способных целый год вносить коррективы, принимать участие в обсуждении, предлагать различные варианты, реагировать на коррективы и замечания с пожеланиями без даже поэтапной оплаты труда.

- Опирались ли вы при создании логотипа на работы коллег, создававшие такие логотипы для других городов, где проводились Международные Ганзейские дни? В принципе, что послужило основой для логотипа?

- Конечно были просмотрены варианты логотипов других городов, как зарубежных так и наших. Что бы понять общее направление надо окунуться в тему. Как говорят художники, посмотреть аналоги. Хотя бы для того, чтобы ненароком не повторить чей-то знак. Ведь по существу круг используемых элементов невелик для этой темы. Это обязательное присутствие в логотипе темы водного пути, парусного торгового судна, исторической составляющей, местного колорита и естественно страны проведения праздника. И совсем хорошо, если будет присутствовать современность, сегодняшний день. И надо понимать, что это не коммерческий логотип, это не торговая марка, которая ничего не обозначает, как например буква М в «Макдоналдсе». Логотип Ганзейских дней ничего не рекламирует. Это лицо праздника. Лицо должно быть открытое, простое. Считываться сразу. Без ложной глубокомысленности, философии, без ненужных загадок и ребусов.

- Почему именно такие образы использованы в вашем логотипе? Что каждый из них символизирует?

- Логотип «Псков. Ганза. Путь навстречу» состоит из простых, запоминающихся элементов. Храм Святой Троицы, где находилась вечевая площадь — центр общественной жизни Пскова, здесь избирались посадники, призывались князья, заключались договоры. Русская ладья, символизирующая движение и водный путь. Волны — как обозначение и географическая привязка Пскова к водной артерии – реки Великой. Эти простые лаконичные по визуальному восприятию элементы объединены в единую композицию, которая читается как град Псков, движущийся по волнам истории во все времена.