Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура

Без ложной глубокомысленности

Логотип Ганзы – продукт не для тонких ценителей старины, утверждает его автор

Текст:
Юлия Шарипова
18 января 2018 года, 17:05
Фото: Игоря Шаймарданова
0

Иллюстрацией сборника по древнерусской архитектуре логотип не является. В этом уверен автор символа Международных Ганзейских дней, которые состоятся в Пскове в 2019-м году. Питерский художник Игорь Шаймарданов разработал фирменный стиль праздника еще год назад. И все последние месяцы велась его корректировка. Утвердили основу логотипа, как и даты проведения праздника - с 27 по 30 июня 2019 года – на оргкомитете 16 января. И, как это часто бывает в Пскове, началось! Диванные эксперты не упустили случая поучаствовать в обсуждении актуальной темы. «Псковская правда» Игорю Шаймарданову вопросы псковичей.

- Когда началась работа над логотипом и кто ее предложил?

Мне позвонили из Пскова из Отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы и предложили сотрудничество. Смею верить, что звонок был не случайным; как художника постановщика меня в Пскове знали. Работа над брендбуком началась в январе - начале февраля 2017-го года, а в марте мы уже представили этот логотип в Москве.

Игорь Шаймарданов
- Была ли эта работа оплачена, или создание логотипа можно считать личным вкладом художника в проведение Ганзейских дней в Пскове?

- Работа в итоге была оплачена, но, подчеркиваю, начиналась и заканчивалась на полном энтузиазме и личном желании сделать для города полезное дело и принять посильное участие в работе над Ганзой. Думаю, что немного найдется творческих людей, способных целый год вносить коррективы, принимать участие в обсуждении, предлагать различные варианты, реагировать на коррективы и замечания с пожеланиями без даже поэтапной оплаты труда.

- Опирались ли вы при создании логотипа на работы коллег, создававшие такие логотипы для других городов, где проводились Международные Ганзейские дни? В принципе, что послужило основой для логотипа?

- Конечно были просмотрены варианты логотипов других городов, как зарубежных так и наших. Что бы понять общее направление надо окунуться в тему. Как говорят художники, посмотреть аналоги. Хотя бы для того, чтобы ненароком не повторить чей-то знак. Ведь по существу круг используемых элементов невелик для этой темы. Это обязательное присутствие в логотипе темы водного пути, парусного торгового судна, исторической составляющей, местного колорита и естественно страны проведения праздника. И совсем хорошо, если будет присутствовать современность, сегодняшний день. И надо понимать, что это не коммерческий логотип, это не торговая марка, которая ничего не обозначает, как например буква М в «Макдоналдсе». Логотип Ганзейских дней ничего не рекламирует. Это лицо праздника. Лицо должно быть открытое, простое. Считываться сразу. Без ложной глубокомысленности, философии, без ненужных загадок и ребусов.

- Почему именно такие образы использованы в вашем логотипе? Что каждый из них символизирует?

- Логотип «Псков. Ганза. Путь навстречу» состоит из простых, запоминающихся элементов. Храм Святой Троицы, где находилась вечевая площадь — центр общественной жизни Пскова, здесь избирались посадники, призывались князья, заключались договоры. Русская ладья, символизирующая движение и водный путь. Волны — как обозначение и географическая привязка Пскова к водной артерии – реки Великой. Эти простые лаконичные по визуальному восприятию элементы объединены в единую композицию, которая читается как град Псков, движущийся по волнам истории во все времена.


Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова

Фото Игоря Шаймарданова
Цветовое решение логотипа имеет смысловую составляющую. Основной фон выбран так называемый муравленый, т.е. оливково-зеленый. Это цвет, который широко использовали псковские мастера ещё с XVI века, поливая такой глазурью изразцы для православных храмов, например, такими работами украшена церковь Георгия со Взвоза, построенная в 1494 году. Также этот цвет ассоциируется с водной стихией, лесами Пскова. Второй цвет - охра, условно определяющаяся как золото куполов псковских храмов, богатство города, божественное сияние и покровительство Святой Троицы. В условиях печатной процедуры охра может заменяться на печать золотым понтоном, или золотым тиснением. Третий цвет – цвет стен псковских соборов, церквей, приказных палат и других городских сооружений. Не зря в старину Псков называли белокаменным. Но этот цвет не чисто белый, а имеет сложный светло-песочный оттенок.

- После обнародования логотипа псковичи начали активно обсуждать его в соцсетях. В частности, звучит мнение: нынешнее здание Троицкого собора, купола которого использованы в логотипе, построено только в XVII веке, когда Ганза уже перестала существовать. Нос ладьи на логотипе направлен влево, то есть назад. Цифры «2019» уходят в землю. Критики считают, что символизирует движение не к развитию, а к стагнации. Что вы можете ответить критикам?

- Логотип - это не иллюстрация сборника по истории древнерусской архитектуры. В логотип берутся типичные понятные для восприятия большинства людей образы, символы. Это продукт не для тонких ценителей старины. Если хотите, да, это часть сегодняшнего дня истории. Силуэт сегодняшнего Троицкого собора.

Про нос ладьи согласен, в окончательной версии ладья повернута туда, куда надо, вправо. По всей видимости критики были ознакомлены не с последней версией логотипа. В последней версии дата расположена внизу композиции и завершает общую геометрию знака - таким образом получается овал, яйцо - символ начала. Как говорил один человек: критикуешь - предлагай, предлагаешь - выполняй. Ещё добавлю, что сейчас идет работа над дополнительными вариантами колористики.


Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»

Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»

Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»

Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»

Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»

Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»

Фото предоставлено заводом «Псковский гончар»
- Каким образом планируется использовать логотип?

Логотип будет использоваться в полиграфической продукции, рекламных компаниях, презентационных материалах, оформлении пространства, сувенирной продукции и прочее.

- Есть ли уже готовые изделия?

- Я встречался с художниками завода «Гончар», это мастера своего дела. Мы обсудили с ними возможные варианты размещения логотипа на их изделиях и выбрали наиболее приемлемые. Готовые образцы были сделаны, но это были штучные презентационные вещи, насколько я знаю.

По заказу администрации города мы уже делали сувениры с ганзейской символикой. Логотип на завод привез художник Игорь Шаймарданов. В частности, изготавливали плакетки диаметром 20 см с ладьей и псковским барсом. С той же эмблемой были выпущены керамические магниты. Выпущены тарелочки в нашем традиционном муравленом цвете с надписями на трех языках, русском, английском и немецком. По окружности – псковский орнамент. Для победителей конкурса СМИ делали большие и маленькие ладьи. Для главы города – панно с изображением средневекового Пскова и старым Троицким собором, который по своему виду отличается от того, к которому мы привыкли.

Валентина Дементьева, главный художник завода «Псковский гончар»

ДОСЬЕ

Игорь Шаймарданов родился в 1964 года в городе Камбарка, Удмуртия.

В 1976-1979 годы учился в Нефтекамской художественной школе.

1979-1983 годы - Йошкар-Олинское художественное училище.

На 1983-1985 годы пришлась его служба в Советской Армии.

В 1985-1991 годах учился в Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства.

С 1995 года работает как театральный художник.

Оформил около 30 спектаклей.

В качестве художника-постановщика принимал участие в проведении городских праздничных мероприятий, фестивалей, карнавалов, и юбилейных торжеств.

Провел более 40 персональных выставок.

Работает в жанре традиционной сюжетной живописи и графики.

Член Союза Художников России.

Член Союза Театральных Деятелей России.

Живет и работает в Санкт-Петербурге. Жителям Псковской области хорошо известны его работы на пушкинскую тему, к которой с недавних пор добавился довлатовский сюжет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.
Без ложной глубокомысленности
Логотип Ганзы – продукт не для тонких ценителей старины, утверждает его автор
Ганзейские рыболовы
Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год
Оргкомитет согласовал логотип Международных Ганзейских дней в Пскове
Названы даты проведения Международных Ганзейских Дней в Пскове

Посмотреть весь сюжет

Культура
18 января 09:39

В гостях у гномов

Сестры Глинниковы превращают Псков в волшебный город

Культура
17 января 12:04

Неизлечимо больны цирком

В феврале единственный псковский цирк отметит свое 50-летие

Культура / Кино
10 января 12:29

Кто не плакал, тот бревно

Рецензия к фильму «Движение вверх»
  • Куриные яйца начали производить в исправительной колонии в Крюках
  • Началось проектирование работ по реставрации Окольного города
  • Похитители зеркал с дорогих авто предстанут перед судом
  • Ножи, бензин и спички пытался пронести в школу 11-классник
  • Google накажет сайты с медленной загрузкой
  • Обнаружено новое хищение при строительстве космодрома «Восточный»
  • Псковские легкоатлеты вернулись с призовыми местами из Ярославля
  • В черноморскую «Смену» отправят псковских студентов и школьников
  • Секреты всероссийского конкурса чтецов откроют в пресс-центре «Псковской правды»
  • Скидочный буклет в «Акваполис» разыгрывает «Псковская правда»
  • Праздник Крещения Господня в Пскове будет под надёжной охраной
  • Чучело Масленицы хотят сжечь на Октябрьской площади
  • Некомпетентность и ложь больше всего не любит Владимир Путин
  • Нашли воровку из великолукского ночного клуба
  • Завершилось строительство великолукской школы №6
  • Запущена онлайн-запись на лекции 25-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля
  • В жилых домах Острова-3 выявили нарушения в системах отопления
  • Лёд псковских водоёмов проверили на прочность
  • Должность скончавшегося Валентина Каленского может занять Юрий Сорокин
  • Псковскую автошколу оштрафовали на полмиллиона рублей
  • Интернет-обманщик развёл великолучанина на 5 тысяч рублей
  • Новый вирус-шпион записывает голоса пользователей смартфонов
  • Платный открытый каток заработал на стадионе «Машиностроитель»
  • Доля жизненно важных лекарств российского производства выросла до 84%
  • Курс биткоина: туда-сюда
  • Свидетелей смертельного ДТП ищут среди псковичей
  • На острова Псковского озера обеспечена доставка продуктов

    • 17 января

  • 18 января в Пскове начнётся с небольшого снегопада
  • Следователи напомнили, куда обращаться, если ребёнок в опасности
  • На Крещение псковичей попросили купаться только в специальных местах

    • Новости

    Общество
    Светлана Синцова 18 января 10:49

    Дорога к дому

    Жителей Псковской области с особыми потребностями выводят из изоляции

    Культура / Выставка
    24 декабря 13:27

    ART-ёлочка, зажгись!

    В Пскове есть волшебное место, где живут подарки на любой вкус и кошелек

    Культура / Выставка
    12 декабря 14:19

    Стильно, модно, новогодне

    Фотозона в экостиле будет работать на ярмарке «ART-ель»