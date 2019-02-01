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Конкурсы

Селфи с классиком

В Псковской области стартовал фотоконкурс для любителей книги и чтения

Текст:
Алексей Кедров
1 февраля 2019 года, 11:03
Фото: ugraclassic.ru
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Чтобы раз и навсегда опровергнуть расхожее мнение, что современная молодежь перестала читать книги, в Псковской области начался фотоконкурс «Селфи с классиком», по итогам которого определится обладатель приза – внешнего зарядного устройства. Электронная книга, планшет, смартфон - ни один современный носитель литературы не останется без энергии, а любимые книги всегда будут рядом.

Голосование продлится до полудня 28 февраля. Победителем станет участник, набравший максимальное количество голосов.

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ГОЛОСОВАНИЯ.

В день старта голосования - 1 февраля - начинается всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». Конкурс предполагает классный, школьный, районный, областной и всероссийский этапы. К классному этапу допускают абсолютно всех, кто правильно оформил заявку. А дальше дело за талантом. В прошлом году региональный этап в Псковской области проходил 5 апреля, «Псковская правда» активно освещала ход конкурса. Призы для победителей регионального этапа - поездка в лагерь «Артек» в Крыму, где состоится всероссийский финал. В прошлый раз три школьника из Псковской области завершили там учебный год. Такой же шанс снова появился у каждого талантливого школьника.

СПРАВКА

Организаторами конкурса являются газета «Псковская правда – Вече» и фонд «Живая классика».

Положение о конкурсе ищите в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте.

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