Самый дружный класс – 2018

Дорогие выпускники! Вы прислали нам свои фотографии для фотовыпуска «Алые паруса». Вы скоро попрощаетесь со школой и учителями. Но у вас есть уникальная возможность еще раз сказать спасибо любимому классному руководителю, который был с вами рядом все школьные годы.

Голосуйте за фотографию своего класса на нашем сайте в разделе «Конкурсы».

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2017-2018 учебного года.

Вы сможете показать, насколько вы благодарны своему учителю. Голосуйте за себя и за своего классного руководителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь.

Важно ваше желание сказать спасибо своему учителю.

В подарок от вас и от редакции ваш титулованный классный руководитель получит главный памятный подарок от класса – статью о чудесном педагоге в еженедельнике «Псковская правда».

Итоги конкурса мы подведем в сентябре, а пока у вас в запасе три летних месяца.

Голосуйте! Разве не ваш классный самый классный?

В июне мы выбираем самый дружный класс в каждом районе. Первый этап конкурса завершится 29 июня в 12:00. После подсчета голосов мы назовем по одному классу из каждого муниципалитета, именно этот класс представит свой район в следующем этапе.



Второй этап стартует 1 июля и завершится 30 июля в 12:00. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.



Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 1 августа. Голосование будет остановлено 31 августа в 12:00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2018 году.



Подарок для классного руководителя - поздравительная статья - выйдет ко Дню учителя.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.