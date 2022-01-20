Пустить по кругу

Печоры — один их главных туристических центров Псковской области и к тому же город, который находится на самой границе с Эстонией. Разумеется, эти два обстоятельства влияют на количество машин на городских дорогах. Сейчас решается вопрос о том, как замедлить весь этот транспорт. «Псковская правда» узнала, какие нововведения могут появиться на печорских дорогах.

Трагический повод

Собственно, поводом для того, чтобы искать решения, которые заставят водителей сбросить скорость, стало смертельное ДТП. Оно произошло утром 16 января на пересечении Псковского шоссе, которое является основной дорогой для въезда в центр города, и Прибалтийского шоссе — по нему поток машин движется к пункту пропуска Куничина Гора на границе с Эстонией. На этом участке столкнулись автомобили Audi А4 и «Волга».



Авария унесла жизни сразу пяти человек. Погиб 53-летний водитель «Волги», он в автомобиле был один, и все, кто ехал в иномарке, — 20-летняя и 21-летняя девушки и двое молодых людей 22-х и 25-ти лет. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Были назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Как нашему изданию рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области, которая взяла на контроль ход расследования, по предварительным данным «Волга» ехала по своей полосе, а Audi вылетела на встречку на высокой скорости. При осмотре этого автомобиля оказалось, что стрелка на спидометре замерла на отметке 120 километров в час.

Начертить окружность

Буквально на следующий день после ДТП состоялось заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения на территории Печорского района. На нём начальник печорской районной ГИБДД Никита Евдокимов поднял вопрос о том, что нужны решения, которые вынудят водителей сбросить скорость на опасном участке. К слову, совсем рядом с перекрёстком, на котором произошло ДТП, находится пешеходный переход, ведущий к одной из городских школ и автобусной остановке. Когда-то на этом участке даже установили светофор, но работал он очень не долго.



Никита Евдокимов предложил организовать на пересечении двух шоссе круговое движение. Разумеется, если специалисты решат, что это возможно, поскольку нужно учесть поток грузового транспорта в направлении границы. Ещё одно предложение — разделение полос движения на той части Псковского шоссе, которая начинается от пересечения с Прибалтийским и уходит вниз к мосту через реку Пачковку. При этом начальник районного ГИБДД считает, что какие-то сложные технические решения в этом случае не нужны и будет достаточно сигнальных столбиков. Также Никита Евдокимов озвучил предложение по организации ещё одного кругового движения — на въезде в город со стороны Изборска у поста ГАИ. Все эти инициативы члены рабочей группы поддержали. Как пояснил «Псковской правде» начальник ГИБДД, Псковское шоссе является дорогой регионального значения, поэтому ни районные власти, ни городские не могут принимать решений о каких-либо нововведениях на этой улице. В этой связи все предложения были направлены в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Обследование покажет

Буквально на следующий день, после того, как в профильный комитет поступило обращение из Печор, состоялось заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения, на котором обсудили озвученные выше инициативы.