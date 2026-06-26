«Нет ничего невозможного»

Самые титулованные спортсменки в мире по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины приехали в Печоры, чтобы встретиться с участниками всероссийского проекта «Истоки». Больше часа они отвечали на вопросы - про травмы и победы, про страхи и смех, про то, как не бросить дело, когда очень трудно. Получился не официальный визит, а живой, тёплый разговор двух сестёр с теми, кто только начинает свой путь.

СПРАВКА За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу Всероссийского проекта «Истоки. Школа».

«Без спорта скучно»

Первый вопрос был самым главным: бывало ли желание всё бросить? «Таких моментов было много, - призналась Арина. - Проигрыши, травмы, ощущение, что подвели страну и тренеров. Руки опускались. Иногда всерьёз обсуждали с семьёй: не пора ли заканчивать? Но каждый раз через пару дней понимали - без спорта скучно. Нам не хватало соревнований, преодоления. И возвращались в зал с желанием работать дальше». Дома на сёстер не давили. Папа говорил просто: «Хватит мучить себя, главное - здоровье». Близкие давали право выбирать самим. А тренер всегда верил: «Решение - за тобой, но я знаю, что ты можешь». «Меня спасал интерес к соревнованиям, - добавила Арина. - Каждый старт - новая музыка, новые эмоции, новая неизвестность. Хотелось увидеть, что получится именно здесь и сейчас».

Две половинки одного целого

Дина и Арина - близнецы, но по характеру - полные противоположности. «У Арины настоящий спортивный характер, она отличница и в жизни, и в зале, - рассказала Дина. - Она всегда знала, какие слова сказать мне перед стартом или после неудачи, чтобы я собралась и сделала лучше, чем сама от себя ожидала». «А Дина умела «размотать клубок» в голове, - призналась Арина. - Я очень близко принимаю всё к сердцу, могу неделями переживать. А она расставляла всё по местам».



Когда сестра выходила на ковёр, Дина иногда специально уходила из зала - слишком сильно волновалась. Стояла в коридоре, слушала музыку и по реакции публики и тренеров понимала, как всё прошло. А перед каждым собственным выходом у сестёр был особый ритуал: они обязательно смотрели друг другу в глаза. Тренеры уже знали: если стоят вот так - значит, сейчас выход. «Это подарок судьбы - иметь рядом человека, который тебя чувствует с полуслова, - говорит Арина. - Нам повезло: спорт нас не поссорил, а сделал ближе».

Веселые близняшки

Зал оживился, когда разговор зашёл о том, что значит быть близнецами в большом спорте. «Забавных историй много, - улыбнулась Арина. - В школе мы делили предметы: одна шла отвечать по истории, другая - по другому. Учителя не всегда замечали подмену». Таким же образом проходили и медицинские обследования перед соревнованиями. Без допуска врача на старт не пускают, поэтому одна из сестёр заходила к доктору, сдавала всё за двоих.



В гимнастику девочек привели в три года. Первым тренерам с ними было непросто: слишком активные, всё время куда-то убегали. «Однажды я просто выбежала из зала, - смеётся Арина. - Через время вернулась так же внезапно - зашла через другую дверь, как ни в чём не бывало». «В детстве мы больше бегали и баловались, чем тренировались, - кивает Дина. - Но со временем энергия нашла правильное русло».

«Держалось на честном слове»

Самым тяжёлым в карьере сёстры назвали 2017 год. Врачи говорили: плечо Арины фактически «держится на честном слове», обсуждалась операция. Она летала лечиться в Германию, три месяца почти без тренировок. Для профессионального спорта три месяца - это пропасть. «Мы отказались от операции. Выстояли и вернулись», - коротко сказала Дина. В том же сезоне Дина пропустила два старта подряд из-за травмы. Встал вопрос о составе на крупные соревнования - решать приходилось в последний момент.



«Оглядываясь назад, понимаешь: такие испытания закаляют», - говорит Арина. И всё же именно тот год принёс первый чемпионат мира - событие, которое Дина называет самым запоминающимся в спорте. «Мы очень долго к нему шли. Когда всё получилось, какое-то время сами не верили, что это реальность.

«Нет ничего невозможного»

Сестры рассказали, что их девизом всегда и остается фраза: «Нет ничего невозможного». «Выходишь на ковёр и говоришь себе: будь что будет, но ты сделал всё, что мог. И всегда - дальше, больше», - отмечает Дина. На вопрос, стёрли бы они из памяти всю боль - травмы, несправедливое судейство, слёзы, - Арина ответила твёрдо: «Нет. Не бывает побед без поражений. Если убрать все трудности, победы станут пустыми. Именно преодоление делает успех настоящим. Удалить эти моменты - значит удалить важную часть себя». Участники «Истоков» спросили и о том, что бы сёстры сказали себе из детства - тем девочкам, которые только пришли в зал. «В первую очередь - любить то, чем занимаешься, - говорит Арина. - Из любви рождается всё остальное: желание тренироваться, стремление к высотам».