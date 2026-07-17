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Общество

Борис Елкин призвал псковичей не мусорить и уважать труд коммунальщиков

17 июля 2026 года, 13:05

Глава города Борис Елкин обратился к жителям Пскова с просьбой уважительнее относиться к труду коммунальных служб и соблюдать элементарные правила чистоты. Соответствующее обращение он опубликовал в своём Телеграм-канале.

Борис Елкин призвал псковичей не мусорить и уважать труд коммунальщиков

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

По его словам, городские службы ежедневно прилагают огромные усилия, чтобы поддерживать Псков в ухоженном виде. Коммунальщики с раннего утра выходят на уборку тротуаров и зелёных зон, вывозят мусор, окашивают траву, уничтожают борщевик, моют остановочные павильоны и дорожные знаки. Именно эта работа делает город презентабельным и комфортным для жизни.

Борис Елкин призвал псковичей не мусорить и уважать труд коммунальщиков

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«И я прошу всех жителей: давайте беречь то, что делается для нашего города. Простая привычка – не бросать мусор мимо урны – уже большая помощь тем, кто ежедневно наводит чистоту. Спасибо нашим коммунальным службам за ответственность и старание. Город становится лучше – и в этом есть заслуга каждого из них», — заключил Борис Елкин.

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