Борис Елкин призвал псковичей не мусорить и уважать труд коммунальщиков

Глава города Борис Елкин обратился к жителям Пскова с просьбой уважительнее относиться к труду коммунальных служб и соблюдать элементарные правила чистоты. Соответствующее обращение он опубликовал в своём Телеграм-канале.

По его словам, городские службы ежедневно прилагают огромные усилия, чтобы поддерживать Псков в ухоженном виде. Коммунальщики с раннего утра выходят на уборку тротуаров и зелёных зон, вывозят мусор, окашивают траву, уничтожают борщевик, моют остановочные павильоны и дорожные знаки. Именно эта работа делает город презентабельным и комфортным для жизни.

«И я прошу всех жителей: давайте беречь то, что делается для нашего города. Простая привычка – не бросать мусор мимо урны – уже большая помощь тем, кто ежедневно наводит чистоту. Спасибо нашим коммунальным службам за ответственность и старание. Город становится лучше – и в этом есть заслуга каждого из них», — заключил Борис Елкин.