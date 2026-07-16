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Общество

50 псковских индивидуальных предпринимателей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

16 июля 2026 года, 14:42

В Псковской области 50 индивидуальных предпринимателей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет от регионального отделения Социального фонда России.

50 псковских индивидуальных предпринимателей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

Фото: Дарья Хваткова

Все получатели заранее оформили добровольное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства и уплатили взносы в 2025 году. Размер единовременного взноса тогда составил 7 809,12 рубля, что позволило в текущем году оформить ежемесячные выплаты.

Размер пособия зависит от даты выхода в отпуск по уходу за ребёнком. Если он был оформлен до 1 января 2026 года, выплата фиксированная — 10 669,64 рубля с учётом индексации. Для тех, кто оформил отпуск в 2026 году, пособие составляет не менее 10 837,20 рубля и рассчитывается как 40% от МРОТ.

Подать заявление на получение выплаты необходимо не позднее шести месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или в клиентской службе регионального отделения СФР.

Как отметил управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Дмитрий Яковлев, программа добровольного страхования остаётся важной мерой поддержки для предпринимателей, решивших стать родителями. В настоящее время в регионе застрахованы 333 ИП, из них 324 уже имеют право на оплачиваемый больничный или отпуск по уходу за ребёнком. Ещё девять предпринимателей оформили страхование в 2026 году и планируют воспользоваться выплатами в 2027 году.

В 2026 году размер страхового взноса для вступления в добровольные отношения по социальному страхованию составляет 9 428,36 рубля. Оформить страхование можно в любое время через «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. При этом для получения пособий в следующем году взнос необходимо оплатить до 31 декабря текущего года.

Кроме того, предприниматели Псковской области могут рассчитывать на единовременное пособие при рождении ребёнка, даже если они не уплачивали страховые взносы. С 1 февраля 2026 года его размер составляет 28 450,45 рубля.

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