24 июля пройдёт пляжный фестиваль «Псков – территория молодости»

24 июля в рамках празднования Дня города состоится пляжный фестиваль «Псков – территория молодости». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив.

Площадкой станет городской пляж Пскова. В программе заявлены – активности для всех возрастов, а также музыка, тематические фотозоны, и многое другое.

В прошлые годы фестиваль проходил под названием «Псков молодой». Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь нацпроекта «Молодежь и дети».

Организатором выступает АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Министерства молодежной политики Псковской области.