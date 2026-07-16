Единороссы высадили туи у гимназии № 29 в Пскове

Около гимназии № 29 в Пскове высадили туи, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Акцию организовали и провели активисты «Молодой гвардии Единой России» совместно с волонтёрами.

Участие в высадке приняли глава города Борис Елкин, директор гимназии № 29 Елена Синёва, депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, секретарь городского отделения партии Валерий Филимонов, депутаты Псковской Гордумы Алексей Форш и Юрий Бурлин, молодогвардейцы и волонтёры.

«Совместный труд не только преображает облик Пскова, делая его зеленее, но и воспитывает в обществе культуру бережного отношения к своему городу. Хорошая традиция, которую обязательно нужно продолжать», – заявили в реготделении партии.