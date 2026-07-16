Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Изборск отпразднует День этнографа народными играми и фольклорным концертом

16 июля 2026 года, 15:12

17 июля музей-заповедник «Изборск» приглашает на традиционный «День этнографа». Гостей ждут русские забавы, театральная постановка по мотивам пушкинской сказки и выступление фольклорного коллектива, сообщили в пресс-службе учреждения.

Изборск отпразднует День этнографа народными играми и фольклорным концертом

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Праздничная программа начнётся в 13:00 в Доме купца Шведова (улица Печорская, 32). Откроет её игровая программа «Бирюльки – дело серьезное», где участников научат традиционным народным забавам. 

В 14:00 зрителям покажут театрализованное представление «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению Александра Пушкина.

 Завершится день в 14:30 выступлением детского фольклорного ансамбля «Звонница» при воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора Социально-культурного центра «Троицкий».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами