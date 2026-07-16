Изборск отпразднует День этнографа народными играми и фольклорным концертом

17 июля музей-заповедник «Изборск» приглашает на традиционный «День этнографа». Гостей ждут русские забавы, театральная постановка по мотивам пушкинской сказки и выступление фольклорного коллектива, сообщили в пресс-службе учреждения.

Праздничная программа начнётся в 13:00 в Доме купца Шведова (улица Печорская, 32). Откроет её игровая программа «Бирюльки – дело серьезное», где участников научат традиционным народным забавам.

В 14:00 зрителям покажут театрализованное представление «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению Александра Пушкина.

Завершится день в 14:30 выступлением детского фольклорного ансамбля «Звонница» при воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора Социально-культурного центра «Троицкий».