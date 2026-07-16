Александр Козловский официально выдвинулся кандидатом в Госдуму

Действующий депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подал документы для регистрации кандидатом в ГосДуму. Об этом он сообщил в своём канале MAX , отметив, что предстоящая федеральная кампания станет для него уже третьей по счёту.

Александр Козловский выдвинут по одномандатному избирательному округу № 150 от партии «Единая Россия».

Напомним, что в единый день голосования 2026 года в Псковской области пройдут сразу пять избирательных кампаний: жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, а также довыбрать депутатов в собрания Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября.