В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин прокомментировал вступление в силу приказа Минздрава о чётких сроках психологической помощи для участников спецоперации и их семей. По его мнению, это решение давно назрело, а главной задачей партии станет контроль за его неукоснительным исполнением в каждом населённом пункте.

Владислав Головин подчеркнул, что партия системно занимается вопросами реабилитации бойцов в рамках Народной программы-2021: запускает комплексные проекты восстановления, проводит личные приёмы ветеранов и их близких по всей стране. Говоря о новом документе Минздрава, он отметил, что для многих раненых душевные переживания становятся даже более тяжёлым испытанием, чем физические травмы. «После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с чёткими сроками приёма психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение», — уверен он.

Герой России также заявил, что теперь на первый план выходит контроль за реализацией этих норм. «Теперь главное — контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», — заключил Владислав Головин.