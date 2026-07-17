Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области в два раза вырос объем продаж бензина

17 июля 2026 года, 09:23

В Псковской области в два раза увеличен объем продаж бензина. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

В Псковской области в два раза вырос объем продаж бензина

Фото: pxhere.com

Это стало возможным благодаря договорённостям с топливными компаниями. Однако, как отметил губернатор, дефицит топлива сохраняется.

В числе причин спроса на топливо в регионе власти называют сезонный фактор. Летом в отдельных районах вырастает население за счёт дачников м туристов.

Работа по балансировке рынка продолжается. Жителей призывают не создавать избыточные запасы топлива.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами