В Псковской области в два раза вырос объем продаж бензина

В Псковской области в два раза увеличен объем продаж бензина. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Это стало возможным благодаря договорённостям с топливными компаниями. Однако, как отметил губернатор, дефицит топлива сохраняется.

В числе причин спроса на топливо в регионе власти называют сезонный фактор. Летом в отдельных районах вырастает население за счёт дачников м туристов.

Работа по балансировке рынка продолжается. Жителей призывают не создавать избыточные запасы топлива.