Volkswagen Golf сгорел на трассе в Островском районе

За минувшие сутки в Псковской области произошло два пожара. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В деревне Филистово Дедовичского района пожар уничтожил жилой дом. Пожар мог начаться из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

На 27-м километре дороги Остров – Вышгородок – Пыталово Островского района сгорел легковой автомобиль Volkswagen Golf III 1992 года. Пожар мог начаться из-за неисправности электрооборудования. В тушении участвовали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.