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Общество

Левую часть моста им. Александра Невского в Пскове откроют в августе

16 июля 2026 года, 11:50

В августе в Пскове откроют левую часть моста имени Александра Невского. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

Левую часть моста им. Александра Невского в Пскове откроют в августе

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Специалистам предстоит уложить два слоя асфальта, сделать швы, установить знаки и нанести временную разметку. Завершить работы планируется к 10-м числам августа, если позволит погода. Сейчас подрядчик укладывает около тысячи квадратных метров гидроизоляции.

«Перед началом ремонта у рабочих стояла довольно нестандартная задача – отремонтировать старый мост по новым технологиям. Но с этим они неплохо справились, и, взяв на заметку все возникшие трудности и выявив способы их решения, подрядчик заверил, что левая часть будет сделана быстрее!» – отметил глава города.

Подрядчик выполнил вместо изношенных деформационных швов 70-х годов швы по новейшим технологиям. Кроме того, поставлены хорошие водоотводные трубы.

Работы идут по графику.

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