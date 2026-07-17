В Псковской области стартовали рейды против нелегального сбыта бензина

Ежедневные рейды против нелегальной торговли бензином и дизельным топливом начались в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Также фиксируются нарушения правил хранения и перевозки топлива.

Проверки, отметил губернатор, будут носить постоянный характер. «К нарушителям будем применять самые строгие меры в рамках действующего законодательства», – подчеркнул он.

В том числе будут тщательно мониторить соцсетей, где фиксируются случаи перепродажи топлива.