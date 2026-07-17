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Общество

В Псковской области стартовали рейды против нелегального сбыта бензина

17 июля 2026 года, 09:47

Ежедневные рейды против нелегальной торговли бензином и дизельным топливом начались в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

В Псковской области стартовали рейды против нелегального сбыта бензина

Фото: pxhere.com

Также фиксируются нарушения правил хранения и перевозки топлива.

Проверки, отметил губернатор, будут носить постоянный характер. «К нарушителям будем применять самые строгие меры в рамках действующего законодательства», – подчеркнул он.

В том числе будут тщательно мониторить соцсетей, где фиксируются случаи перепродажи топлива.

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