Заявки на региональный этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» продолжают принимать в Псковской области

Заявки на региональный этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» будут приниматься в Псковской области до 31 августа. Об этом «Псковской правде» сообщил в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области проводится региональный этап первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства работниц промышленных предприятий и производств «А ну-ка, девушки!». Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий и развитие кадрового потенциала страны.

Он проводится в двух номинациях:

«А ну-ка, девушки!» — для работниц в возрасте от 20 до 35 лет (включительно).

«А ну-ка, девушки! Наставницы» — для опытных специалистов в возрасте от 36 до 60 лет (включительно).

Заявки принимаются до 31 августа. К участию приглашаются женщины, официально занятые на промышленных предприятиях и в реальном секторе экономики.

От одной организации можно заявить не более двух участниц – по одной в каждой возрастной номинации. Победительницы регэтапа смогут представить Псковскую область на федеральном уровне.

Регистрация на официальном сайте конкурса.