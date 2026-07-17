Ещё на 50% «Лукойл» увеличит объемы отгрузки топлива на АЗС Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале MAX.
Ещё на 50% «Лукойл» увеличит объемы отгрузки топлива на АЗС Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале MAX.
Глава региона отметил, что ситуацию с дефицитом бензина планируется стабилизировать за счёт увеличения поставок.
Ранее продажи бензина выросли вдвое благодаря договорённостям с топливными компаниями. Спрос, однако, отметил губернатор, по-прежнему превышает предложение.
Планируется, что дополнительные поставки помогут улучшить ситуацию на АЗС.