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Общество

Валерий Гергиев и Михаил Ведерников обсудили совместные культурные проекты в Псковской области

17 июля 2026 года, 11:34

В Псковской области прошла встреча губернатора Михаила Ведерникова с художественным руководителем Мариинского театра и генеральным директором Большого театра Валерием Гергиевым. Об этом сообщил глава региона в своем канале в MAX.

Валерий Гергиев и Михаил Ведерников обсудили совместные культурные проекты в Псковской области

Фото со страницы Михаила Ведерникова в MAX.

Стороны обсудили насыщенную программу сотрудничества, включая популяризацию наследия Мусоргского и планы выступлений ведущих коллективов страны на ключевых региональных площадках.

Глава региона подчеркнул, что между областью, Мариинским и Большим театрами давно налажены тесные и результативные связи. Артисты этих коллективов традиционно становятся главными героями Дней пушкинской поэзии и фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, который последние два года проходит при поддержке президентского нацпроекта «Семья» совместно с фестивалем «Гений места».

Валерий Гергиев рассказали о разработке концепции популяризации творческого наследия Модеста Мусоргского. Она затронет как развитие музея-усадьбы, так и создание новых общественных пространств и благоустройство в посёлке Кунья. Михаил Ведерников заручился поддержкой Валерия Гергиева в насыщении усадьбы музыкальными событиями и проектами.

Также обсуждались планы выступлений артистов на крупных региональных мероприятиях: в этом году – на праздновании пятилетия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Самолве, а в следующем сезоне — на фестивале русской музыки.

 Кроме того, губернатор предложил Псковскую область в качестве одной из площадок для проведения концертов Московского Пасхального фестиваля в 2027 году.

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