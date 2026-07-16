Еще 7 млн рублей украли мошенники у жителей Псковской области

Порядка семи миллионов рублей украли мошенники у нескольких жителей Красногородска и Невельского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники выходили на связь по телефону и в мессенджере и крали деньги у жертв под видом правоохранителей. Они обещали собеседникам освободить их от уголовной ответственности за якобы совершённое преступление, а также представлялись менеджерами и обманули покупателей лодочного мотора.

Потерпевшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.