ДТП с участием мотоцикла произошло в Великих Луках

В Великих Луках на улице Маршала Жукова произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

ДТП произошло у дома № 26/13. По предварительным данным, 34-летний мужчина получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

На место происшествия выезжали карета скорой помощи, спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося уточняются.