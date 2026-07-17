Псковские майнеры крипты украли электроэнергии на 4 млн рублей

Майнеры криптовалюты украли электроэнергии на 4 млн рублей в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Неизвестные незаконно подключились к электросетям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и стали добывать криптовалюту. Сумма ущерба составила более четырёх миллионов рублей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Невельский» следственным отделом МО МВД России «Невельский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.