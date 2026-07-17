Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские майнеры крипты украли электроэнергии на 4 млн рублей

17 июля 2026 года, 12:30

Майнеры криптовалюты украли электроэнергии на 4 млн рублей в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Псковские майнеры крипты украли электроэнергии на 4 млн рублей

Скрин из видео УФСБ России по Псковской области

Неизвестные незаконно подключились к электросетям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и стали добывать криптовалюту. Сумма ущерба составила более четырёх миллионов рублей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Невельский» следственным отделом МО МВД России «Невельский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами