Ограничения на повторную заправку автомобилей тестируют власти Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
Ограничения на повторную заправку автомобилей тестируют власти Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
В регионе планируется ввести временные ограничения на повторную заправку автомобилей. Специалисты тестируют систему автоматической фиксации госномеров.
«Мы тестируем систему автоматической фиксации госномеров, чтобы в дальнейшем предусмотреть «период охлаждения» для тех, кто уже заправился и повторно ездит по АЗС. Каким будет временной интервал, подумаем – от нескольких часов до нескольких суток», - пояснил Михаил Ведерников.
Меры направлены на предотвращение ажиотажного спроса и перепродажи топлива.