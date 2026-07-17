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Общество

Ограничения на повторную заправку автомобилей тестируют власти Псковской области

17 июля 2026 года, 09:30

Ограничения на повторную заправку автомобилей тестируют власти Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Ограничения на повторную заправку автомобилей тестируют власти Псковской области

Фото: pxhere.com

В регионе планируется ввести временные ограничения на повторную заправку автомобилей. Специалисты тестируют систему автоматической фиксации госномеров.

«Мы тестируем систему автоматической фиксации госномеров, чтобы в дальнейшем предусмотреть «период охлаждения» для тех, кто уже заправился и повторно ездит по АЗС. Каким будет временной интервал, подумаем – от нескольких часов до нескольких суток», - пояснил Михаил Ведерников.

Меры направлены на предотвращение ажиотажного спроса и перепродажи топлива.

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