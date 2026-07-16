Псковичам рассказали о самых частых летних травмах у детей

Заведующий приёмным отделением Псковской детской областной клинической больницы Марат Цупа на брифинге в медиацентре ПАИ перечислил основные причины летнего детского травматизма в регионе. Подавляющее большинство повреждений случаются дома и на улице, причём значительная часть связана с отравлениями и ожогами.

По словам врача, все травмы можно разделить на несколько категорий: бытовые, уличные, спортивные, транспортные и мелкие повреждения. «В летний период наиболее распространённые травмы можно распределить по видам – это бытовые, уличные, спортивные, транспортные и прочие мелкие травмы. Основная масса – бытовые, которые произошли дома, и уличные травмы. Они занимают около 80% всех травм среди поступающих к нам детей», — отметил Марат Цупа.

Среди наиболее типичных повреждений, с которыми сталкиваются юные пациенты, — порезы, ушибы и переломы. Кроме того, медик выделил высокую частоту отравлений лекарственными и химическими препаратами, а также ожогов, которые дети получают в домашних условиях.