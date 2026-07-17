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Общество

Власти Псковской области призывают не создавать избыточные запасы топлива

17 июля 2026 года, 09:55

Не создавать избыточные запасы топлива призывают псковичей. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Власти Псковской области призывают не создавать избыточные запасы топлива

Фото: pxhere.com

«Понимаю, что у многих есть генераторы, моторные лодки, бензопилы, триммеры и другая техника, которая необходима в хозяйстве. Но приобретая бензин для таких нужд в канистру, подумайте заранее: если запас не израсходован сразу – где и в каких условиях он хранится, как будет утилизирован, если из-за длительного хранения потеряет свойства (а это происходит и довольно быстро)», – заявил губернатор.

Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать меры безопасности при хранении топлива. Так, он отметил, что особую опасность представляет складирование бензина в сараях, на балконах и в негерметичных ёмкостях.

Хранение горючих жидкостей, особенно в жару, создаёт угрозу как владельцам, так и окружающим.

«Летом, в жаркую погоду ситуация вызывает особенную тревогу. Давайте не подвергать опасности себя, родных, соседей и знакомых», – отметил губернатор.

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