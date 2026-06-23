Зажигай сегодня

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Какие активности ждут псковичей в День молодёжи

Текст:
Евгения Сапунова
23 июня 2026 года, 12:10
Фото: Андрей Степанов
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День молодежи – праздник энергии, вдохновения и безграничных возможностей. В этом году дата выпадает на 27 июня. Однако праздничные мероприятия начнутся уже накануне праздника и продлятся целых три дня. Какие активности ждут псковичей – в материале «Псковской правды».

Показать возможности

День молодежи – праздник, который объединяет сотни молодых людей из разных уголков страны. В этом году по предложению «Росмолодежи» во всех субъектах РФ он пройдет в единой концепции, состоящей из трех ключевых слов: мечта, гордость и единство.

Псковскую молодежь ждут аж три дня интересных активностей. В пятницу, 26 июня, всех желающих ждут в региональном Доме молодежи с 16:00 до 21:00. Псковичи смогут посетить сразу несколько локаций – мастер-классы, концерты, творческие встречи и встречи с участниками СВО, зону «Детцентра» и Молодежного кадрового центра.

«Мы постарались соединить на площадке представителей всех молодёжных организаций, чтобы они показали свои возможности. Главная концепция Дня молодежи в этом году – показать ребятам все возможности, которыми они могут воспользоваться как на уровне региона, так и на уровне всей страны», – обратила внимание врио директора АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

В субботу, 27 июня, с 11:00 до 20:00 псковичей ждет самый активный день праздника. В скейт-парке в сквере имени Александра Невского в 12:00 состоится фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», в котором примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, а также известные фигуры, связанные с уличными видами спорта, – Владимир Алехин и Кирилл Варенцов.

27 июня – это не только День молодежи, но и единый день выпускных. Именно поэтому в 16:00 у Троицкого (Советского) моста псковских выпускников ждет праздничный концерт «Время быть». Также в этот день состоится прогулка с колясками «В ритме города» по историческому центру Пскова. Участники стартуют от Детского парка.

В 18:00 на парковке от «Фьорд Плазы» пройдет авто-слалом «Точка сцепления». Любителей автомобилей ждут автозвук и выставка автомобилей.

«Важно, чтобы представители автомобильного спорта посетили локацию. Это будет очень интересно, потому что ничего более подобного в городе не происходило», – подчеркнула заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту, молодежной политике администрации города Пскова Екатерина Лугина.

Насыщенный день

Центральной площадкой праздника станет Финский парк, который превратится в молодежный городок со множеством площадок. Среди них пространство «Гордость России», где можно будет посетить мастерские Псковского края и сделать что-то своими руками. В мастерской «Единство России» можно будет посетить мастерскую народных традиций и мастерскую народов России.

Также будет работать интерактивная площадка «Места России» от Центра спортивной подготовки «Воин», где можно будет познакомиться с беспилотными системами, тактической медициной и многим другим. Можно будет посетить и площадку детского технопарка «Кванториум», где юные изобретатели покажут свои научные разработки, проведут лекции и выставки.

Но и это еще не все. Все желающие смогут посетить пространство инициатив, где будут работать представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ресурсного центра «Добро. РФ» и Международного клуба дружбы, пространство медиа от молодежного медиа «Толк» и Псковского агентства информации и пространство технологий от Федерации фиджитал-спорта и множество других локаций.

Центральной площадкой праздника станет «Молодость России», где выступит группа «Радио Бэнд» и певец Zvonkiy. Кроме того, в Финском парке можно будет приобрести продукцию от псковских предпринимателей, посетить выставки, лекции и игровое пространство «Игры народов России».

Заключительный день праздника – 28 июня – можно будет провести в креативном пространстве «Лофт» на фестивале «Артчелла». «На этой площадке любой сможет вспомнить студенческие годы. Здесь все будет в формате быстрых знакомств, мастер-классов и интерактивных программ. Взрослым тоже будет интересно», – подчеркнула Елизавета Зайцева.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». 

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