Зажигай сегодня

День молодежи – праздник энергии, вдохновения и безграничных возможностей. В этом году дата выпадает на 27 июня. Однако праздничные мероприятия начнутся уже накануне праздника и продлятся целых три дня. Какие активности ждут псковичей – в материале «Псковской правды».

Показать возможности

День молодежи – праздник, который объединяет сотни молодых людей из разных уголков страны. В этом году по предложению «Росмолодежи» во всех субъектах РФ он пройдет в единой концепции, состоящей из трех ключевых слов: мечта, гордость и единство.

Псковскую молодежь ждут аж три дня интересных активностей. В пятницу, 26 июня, всех желающих ждут в региональном Доме молодежи с 16:00 до 21:00. Псковичи смогут посетить сразу несколько локаций – мастер-классы, концерты, творческие встречи и встречи с участниками СВО, зону «Детцентра» и Молодежного кадрового центра.

«Мы постарались соединить на площадке представителей всех молодёжных организаций, чтобы они показали свои возможности. Главная концепция Дня молодежи в этом году – показать ребятам все возможности, которыми они могут воспользоваться как на уровне региона, так и на уровне всей страны», – обратила внимание врио директора АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

В субботу, 27 июня, с 11:00 до 20:00 псковичей ждет самый активный день праздника. В скейт-парке в сквере имени Александра Невского в 12:00 состоится фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», в котором примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, а также известные фигуры, связанные с уличными видами спорта, – Владимир Алехин и Кирилл Варенцов.

27 июня – это не только День молодежи, но и единый день выпускных. Именно поэтому в 16:00 у Троицкого (Советского) моста псковских выпускников ждет праздничный концерт «Время быть». Также в этот день состоится прогулка с колясками «В ритме города» по историческому центру Пскова. Участники стартуют от Детского парка.

В 18:00 на парковке от «Фьорд Плазы» пройдет авто-слалом «Точка сцепления». Любителей автомобилей ждут автозвук и выставка автомобилей.

«Важно, чтобы представители автомобильного спорта посетили локацию. Это будет очень интересно, потому что ничего более подобного в городе не происходило», – подчеркнула заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту, молодежной политике администрации города Пскова Екатерина Лугина.