Увидеть - и остаться

Псков, Псковская область неоднократно попадали в рейтинги самых популярных мест для отдыха туристов. О том, что гостей привлекает в регионе, из каких городов они приезжают, сколько дней проводят и чем интересуются, рассказала руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

В 2020 году Псковскую область посетили 257 тысяч туристов, в прошлом — более 300 тысяч. «Число туристов растет, мы такую тенденцию наблюдаем, к 2024 года мы должны принимать не менее 400 тысяч туристов в год», - говорит Лариса Семашко.

Региональный Туристский информационный центр, созданный для турпродвижения региона и поддержки туристов, в прошлом году его посетили более 5 тысяч отдыхающих в псковском регионе гостей.

«Мы полностью перестроили работу центра, - рассказывает его руководитель. - Переформатировали работу своих социальных сетей, повысили количество посещений на своем основном портале, увеличив число визитов с 9 до 50 тысяч, изготовили брендированную продукцию, изменили свой логотип».

В регион приезжают туристы совершенно разных возрастов: есть те, кому только 6 лет, а есть — кому к 80. 70% приезжающих — это семьи из 3-4 человек, но есть и такие кто полюбоваться красотами региона предпочитают в одиночку.

«Если турист впервые приехал в регион, то он интересуется достопримечательностями Пскова, спрашивает о Печорах, Изборске и Пушкинских Горах, - отмечает Лариса Семешко. - Те туристы, которые у нас уже бывали ранее, интересуются активным отдыхом, экологическим и гастрономическим туризмом». Есть запросы на посещение нацпарка «Себежский», Полистовского заповедника, Мальской долины, Великих Лук, Талабских островов. До последних в самое ближайшее время начнут ходить два новых катера, что позволит увеличить туристический поток на острова».