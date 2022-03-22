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Экономика / Туризм

Увидеть - и остаться

Как и чем заманивают туристов в Псковскую область

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Ольга Нефёдова
22 марта 2022 года, 09:54
Фото: Андрей Степанов
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Псков, Псковская область неоднократно попадали в рейтинги самых популярных мест для отдыха туристов. О том, что гостей привлекает в регионе, из каких городов они приезжают, сколько дней проводят и чем интересуются, рассказала руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

В 2020 году Псковскую область посетили 257 тысяч туристов, в прошлом — более 300 тысяч. «Число туристов растет, мы такую тенденцию наблюдаем, к 2024 года мы должны принимать не менее 400 тысяч туристов в год», - говорит Лариса Семашко.

Региональный Туристский информационный центр, созданный для турпродвижения региона и поддержки туристов, в прошлом году его посетили более 5 тысяч отдыхающих в псковском регионе гостей.

«Мы полностью перестроили работу центра, - рассказывает его руководитель. - Переформатировали работу своих социальных сетей, повысили количество посещений на своем основном портале, увеличив число визитов с 9 до 50 тысяч, изготовили брендированную продукцию, изменили свой логотип».

В регион приезжают туристы совершенно разных возрастов: есть те, кому только 6 лет, а есть — кому к 80. 70% приезжающих — это семьи из 3-4 человек, но есть и такие кто полюбоваться красотами региона предпочитают в одиночку.

«Если турист впервые приехал в регион, то он интересуется достопримечательностями Пскова, спрашивает о Печорах, Изборске и Пушкинских Горах, - отмечает Лариса Семешко. - Те туристы, которые у нас уже бывали ранее, интересуются активным отдыхом, экологическим и гастрономическим туризмом». Есть запросы на посещение нацпарка «Себежский», Полистовского заповедника, Мальской долины, Великих Лук, Талабских островов. До последних в самое ближайшее время начнут ходить два новых катера, что позволит увеличить туристический поток на острова».

Туристы, которые были у нас 5-10 лет назад, приезжая повторно, удивляются изменениям, которые произошли. Они отмечают красоту наших парков, скверов, улиц, историко-культурных объектов

Увидеть - и остатьсяЛариса Семашко, руководитель Туристского информационного центра Псковской области 

В регионе туристы проводят, как правило, 2-3 дня, но порой задерживаются на неделю. В Туристской центре им готовы предложить самые разнообразные маршруты, спланированные, как на день, так и на пять дней.

Частые гости Псковской области - жители Москвы и Санкт-Петербурга, но приезжают туристы и из Казани, Ярославля, Великого Новгорода, Новосибирска.

В помощь туристам буквально на днях начало работать мобильное приложение «Сокровища Пскова» с экскурсией на русском и английском языках по храмам Пскова, внесенным в список ЮНЕСКО.

Его создатель - экскурсовод Анна Богданова, принимавшая участие в составе рабочей группы в продвижении псковских памятников архитектуры в Список объектов Всемирного наследия.

Мобильное приложение «Сокровища Пскова» включает аудиогид, который можно скачать на смартфон. Правда пока сделать это можно в Туристском информационном центре, а также в нескольких отелях и кафе города.

В этом году ТИЦ направил уже две заявки на участие в конкурсах. Один из них от Русского географического общества. Итогом может стать изготовление видеоролика о Псковской области. Цена вопросы 1,5 млн рублей.

«Ростуризм планирует выделение субсидии на продвижение и развитие событийного мероприятия, - отмечает Людмила Семашко. - Проект постановления еще не подписан, но мы уже начали готовиться к конкурсу. Согласно условиям, участвовать в нем может город с населением не менее 100 000 человек. В случае победы он получит на реализацию идеи до 50 млн рублей при софинансировании до 30% из другого внебюджетного источника. Событийное мероприятие может быть, как культурно-зрелищным, так и физкультурно-оздоровительным или гастрономическим. Задумки есть, работаем над этим вопросом». 

СПРАВКА

Туристский информационный центр Псковской области одержал победу в конкурсе «Лучший ТИЦ России». По итогам 2021 года он был признан лучшим в номинации «Прорыв года».

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