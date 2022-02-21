Дохлый номер?

Решил расстаться со своим бизнесом и владелец гостиницы с кафе в деревне Подборовье Псковского района на трассе, связывающей Псков и Санкт-Петербург. Кроме гостевого дома и точки общепита тут имеется баня с бассейном, территория с выходом в озеро и парковка. За всё просят 10 миллионов 650 тысяч рублей.

Придут другие

Представители туриндустрии связывают продажу объектов размещения в первую очередь с пандемией: с одной стороны было падение потока гостей, а с другой - вводились ограничения на заполняемость отелей в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Очень тяжело гостиничному сервису выходить из этой ситуации. Во-первых, тут стоит вопрос рентабельности - сокращается заполняемость и, соответственно, падает прибыль, а расходы на коммунальные услуги и заработную плату остаются», - отметила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. По её словам, за время пандемии объекты размещения, у которых была накоплена некоторая финансовая подушка, её потратили.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова считает, что в первую очередь, пострадали хостелы: самые дешёвые объекты размещения. Она пояснила, что гостям хостелов нужно было предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесённом ковиде, либо ПЦР-тесты, которые стоят больше, чем плата за ночь проживания. Поэтому туристы делали выбор в пользу частных квартир, где такие документы могли и не потребовать. «Категория хостелов сейчас сходит на нет. Может быть, когда поедут студенческие группы и школьники, спрос восстановится», - высказала предположение Светлана Баранова.

Гелена Самохвалова видит и ещё одну проблему гостиничного бизнеса - кадровую. «Тенденция такая, что вроде как туристический поток возвращается на допандемийный уровень, а качество сервиса в гостиницах упало», - заметила она. По словам эксперта, когда началась пандемия, многие профессионалы были вынуждены уйти из отрасли, поскольку не видели перспектив - не было ясности, когда всё вернётся к работе в привычном формате. Эти специалисты уже трудоустроились в других сферах и в гостиничный бизнес возвращаться не планируют. Поэтому сейчас начался период, когда объекты размещения набирают и обучают новых сотрудников.

В то же время Гелена Самохвалова говорит о том, что проблем с количеством номерного фонда на данный момент в Псковской области нет. «Пока аврала нет, пока хватает», - констатировала она и выразила уверенность в том, что если будет спрос на объекты размещения, то будут и предложения. «Одни объекты закрываются и продаются, а параллельно появляются новые инвестпроекты. Будем надеяться, что всё будет как раньше и даже лучше», - заявила Гелена Самохвалова.