Могилу исправят

В начале марта 2022 года в Госдуму планируется внести законопроект о похоронном деле в России. Его авторы считают, что он сможет упорядочить эту сферу, закрыв пробелы в правовом поле во многом из-за которых сейчас граждане РФ получают ритуальные услуги с низким качеством и высокой стоимостью. «Псковская правда» выяснила, сколько стоят похороны в региональной столице сегодня и как участники рынка относятся к идее упорядочить эту сферу.

«Все зависит от стоимости древесины»

Оборот рынка ритуальных услуг в России в 2021 году увеличился на 12,5%, до 80,4 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это не удивительно, учитывая что в 2021 году в отрасли активно росли цены на товары и услуги. Так, в августе «Коммерсантъ» сообщал, что стоимость гробов в России выросла на 30%, деревянных крестов - на 20%, металлических оградок для могил на 250%. Эксперты связывали это с подорожанием древесины и металла, наблюдавшимся летом минувшего года. В Псковской области по данным Псковстата оборот рынка ритуальных услуг тоже увеличился: в январе-декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 5,9%. В денежном выражении он оценивается в 307,8 миллиона рублей. Это почти 9% от всего объема оказанных жителям области бытовых услуг.

Примечательно, что в 2018, 2019 и 2020 годах оборот рынка ритуальных услуг в Псковской области падал: по данным Псковстата он составлял, соответственно, 99,7%, 99,6% и 97,5% от уровня предыдущего года. Рост цен в похоронной отрасли региона также произошел. В беседе с корреспондентом «Псковской правды» исполнительный директор компании «ВМК-Псков» Максим Тимошенко отметил, что товары в этой сфере подорожали на 70-80%, сами ритуальные услуги - на 25%. «Все зависит от стоимости древесины и других материалов», - согласился он. Сейчас, по словам Сергея Федорова, директора муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированная служба» (и по совместительству - депутата Псковской городской Думы), достойно похоронить в областном центре человека стоит от 25 тысяч рублей. Впрочем, ритуальные агентства предлагают минимальные «пакеты услуг» и за меньшую цену: от 16,5 до 19 тысяч рублей. В «комплект» в этом случае входят деревянные гроб и крест, катафалк, услуги бригады рабочих, траурный венок и лента, а также рытье могилы и само погребение. «Максимальный» пакет, предлагаемый местными компаниями, начинается от 40000 рублей и отличается дополнительными услугами, а также стоимостью входящих в него товаров. Очевидно, что верхняя планка в этом случае крайне размыта: на сайтах псковских агентств ритуальных услуг цены на кресты варьируются от 1500 до 50000 рублей, на гробы - от 3500 до 67000 рублей.

«Специфический рынок с тонкой настройкой»

Упорядочить цены а также качество оказываемых гражданам РФ ритуальных услуг как раз и призван закон о похоронном деле, который, по информации федеральных СМИ, планируется внести в Госдуму в начале марта. Законопроект предполагает, что для работы на рынке ритуальных услуг компании и индивидуальные предприниматели должны будут получать разрешения от уполномоченного органа субъекта РФ. Для этого им потребуется подтвердить наличие специального оборудования и катафального транспорта. Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр.

Директор псковской «Специализированной службы» Сергей Федоров к законопроекту относится «позитивно». По его словам, в отрасль «лезут все - без опыта работы, оборудования, специальных машин». Исполнительный директор «ВМК-Псков» Максим Тимошенко согласен, что новый документ «вполне адекватный и отвечающий реалиям рынка». В то время как нынешний закон «О похоронном деле», действующий в России с 1996 года, «морально и технически устарел». По его мнению, должны быть «минимальные требования к ритуальной компании», потому что «сейчас любой может прийти и начать оказывать ритуальные услуги - даже если еще вчера продуктами торговал», хотя это «специфический рынок с тонкой настройкой». Максим Тимошенко уверен, что «закон мелочевку отсеет» и что после вступления его в силу из 10-20 компаний, работающих на рынке Пскова в настоящее время, останется около 70%.

«Просто развели на бабки»

Согласно новому законопроекту также предполагается создание реестра недобросовестных ритуальных служб. В него попадут в том числе те компании, которые были пойманы на незаконном получение информации о смерти граждан или воровстве персональных данных.

В ритуальном деле выигрывает тот, кто занимается вывозом тела. Агенты фирм ритуальных услуг, которые первыми приезжают на место, захватывают документы, а дальше родственникам уже все равно, с кем иметь дело Сергей Федоров, директор МКУ Пскова «Специализированная служба»