11 и 12 апреля на сцене Псковского театра драмы имени Пушкина пройдут гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра из города Макеевка. Псковичи увидят два спектакля – «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова и «Как боги» по пьесе Юрия Полякова. Приезд артистов ДРАМТа в Псков стал возможен благодаря программе «Большие гастроли», инициированной Министерством культуры России и Росконцертом. За два месяца Донецкий театр проедет несколько тысяч километров и посетит 14 городов страны, в число которых вошел и наш Псков. Накануне гастролей художественный руководитель ДРАМТа Владислав Слухаенко дал интервью.

– Владислав Алексеевич, первый вопрос очевиден: что значат для коллектива вашего театра эти гастроли, ведь насколько мы понимаем, они случились очень неожиданно? – Да, этот гастрольный тур по России не был изначально запланирован. Предложение пришло от Росконцерта и Министерства культуры России 15 марта 2022 года. Оно поступило не только нам, но и другим театральным и филармоническим учреждениям Донецкой области. Сначала на гастроли в Россию уехали ансамбль «Донбасс» и Театр кукол. Им было проще собраться. Нам нужно было срочно сделать таможенное оформление декораций. Все сделали в сжатые сроки, и 21 марта выехали мы и коллектив Донецкого театра оперы и балета. Донецкий музыкально-драматический театр поехать на гастроли не смог, поскольку у них весь технический персонал попал под мобилизацию. У нас часть сотрудников тоже была мобилизована, но мы все-таки смогли обеспечить техническую составляющую и на гастроли выехали. Как и для любого другого театра, гастроли для нас – это кислород. Это – и новые зрители, и свежие впечатления, и разные сценические площадки, в которые необходимо поместить наши постановки. Ну, и, конечно, всякие гастроли – это творческий рост артистов, дополнительный интерес, стимул к работе, к творчеству.

– Расскажите о вашем театре. – В октябре прошлого года мы отметили 50-летний юбилей. Наш театр был создан как Донецкий областной театр юного зрителя в 1971 году на базе русской труппы Донецкого музыкально-драматического театра (в нем существовало две труппы – русская и украинская). Плюс – приехали выпускники театральных вузов из Киева и Харькова. 2 октября 1971 года сыграли первый спектакль в своей истории – «Молодую гвардию» по роману Александра Фадеева. Географически мы находимся в городе Макеевка, это город-спутник Донецка. В 2011 году театр получил статус академического. Как и всякий ТЮЗ, наш театр работал и для самых маленьких зрителей, и для школьников младшего и среднего возраста, и для подростков, а также – для молодой и взрослой аудитории. Работа с соцсетями показала, что подростковая аудитория легче идет не в детские театры, а во взрослые, эта такая психологическая особенность возраста. Поэтому в 2021 году мы переименовали наш театр – из ТЮЗа стали Донецким республиканским академическим молодежным театром (аббревиатура – ДРАМТ). Это такой в первую очередь маркетинговый ход, как бы ребрендинг, сейчас многие ТЮЗы становятся молодежными театрами. Принципы работы со зрителем не изменились. В афише – спектакли как для детей, так и для взрослых. До 2014 года наш театр успешно участвовал в театральных фестивалях. В таких, например, как «Подмосковные вечера» в Мытищах, Чеховский фестиваль в Ялте, «Соотечественники» в Саранске. – Как события 2014 года отразились на работе театра? – Конечно, ситуация в Донбассе повлияла на театральную жизнь. Всем нам было тяжело. Из нашего театра уехала примерно треть труппы. Уезжали и режиссеры, и актеры. Кто – на Украину, кто – в Россию, кто – в Крым. Кто-то покидал город по политическим мотивам, кто-то – по чисто личным. Я сам в 2015 году получил предложение от Свердловского театра музыкальной комедии, работал заместителем директора, получил большой опыт. В 2020 году получил предложение вернуться в Донецк и вернулся. Как это ни парадоксально, по моим наблюдениям, за восемь лет интерес к театру в целом на Донбассе только возрос. Это связано с тем, что Донецк всегда был крупным культурным центром, где была очень активная театральная и гастрольная жизнь. А после 2014 года образовался культурный вакуум. А у людей есть потребность в психологической разрядке, в отвлечении от будней выживания. И люди пошли в театры даже больше, чем это было до войны. Публики стало заметно больше. Мы, артисты, как медики. Только врачи лечат тела, а мы лечим души. Да, к нам, бывает, заезжают антрепризы, но очень редко. Боятся, рискуют, но все-таки приезжают. А мы продолжали работать и развиваться как стационарный театр. Наш ДРАМТ очень удобно расположен на границе городов, как бы стык в стык между Макеевкой, в которой 350 тысяч жителей, и Донецком, в котором на сегодняшний день осталось 700 тысяч жителей. Поэтому мы продолжали ставить новые спектакли, чтобы обслуживать театральные запросы нашего населения. Особенно важно это для детей. Ведь и в таких тяжелых условиях они должны вырасти культурными людьми.