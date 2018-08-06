Примчались на «Ласточке»

С Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в Псков 4 августа стартовал электропоезд «Ласточка». Первые пассажиры отправились с третьего пути в 6.55 и прибыли на железнодорожный вокзал в Пскове в 10.30. Обозреватель «Псковской правды» оказалась в числе первых пассажиров скоростного поезда и смогла на собственном опыте оценить его преимущества. В первый рейс «Ласточки» отправились не только обычные пассажиры, журналисты, но и представители областной администрации, в том числе вице-губернатор Александр Кузнецов и руководители РЖД. Перед прибытием в Псков пассажиров по громкой связи предупредили – на перроне их встречают врио губернатора Михаил Ведерников, глава РЖД Олег Белозеров и оркестр. После официальной церемонии все желающие смогли осмотреть поезд. Протестировал «Ласточку» и председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Фёдор Постнов. Он известен своей жесткой критикой объектов, не отвечающих потребностям маломобильных граждан. И уж точно не стал бы молчать, покажись ему что-то не так на борту «Ласточки».

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- Правду говорят, РЖД все сделали, что обещали, - заявил Фёдор Постнов. – Там не просто удобно, там стоят диваны, кресла хорошие, ты пересаживаешься туда, коляску проводник забирает, пристегивает на специальное место. Удобный туалет есть, которым можно пользоваться на всем протяжении пути. Все комфортно, я даже не ожидал, но есть одно но: они сделали мощную альтернативу и боюсь, что ее будет мало для Пскова. Нужно будет больше мест и еще рейсы. - Очень понравилось, свободно, просторно, - поделилась впечатлениями псковичка Анна, прибывшая в Псков первым рейсом «Ласточки». - В Питер ездим часто, но только на машине. Теперь хотим попробовать поезд, ребенку интересно. Он ни разу на поезде не ездил, а сейчас появилась возможность на таком новом, красивом поезде проехаться.

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ЗА 3,5 ЧАСА

Быстро, удобно, недорого – это первое, что приходит на ум после поездки. Ни одним видом транспорта на сегодняшний день невозможно добраться до Питера за гарантированные 3,5 часа и при этом безопасно. «Ласточка» модификации «Премиум» производства ООО «Уральские Локомотивы» состоит из пяти комфортабельных вагонов, оборудованных мягкими креслами, кондиционерами и шестью туалетами в 1, 3 и 5 вагонах. Общее количество мест в поезде - 345, из них 12 мест бизнес-класса. В поезде работает, хоть и с перебоями, открытый вай-фай, можно подзарядить телефон, перекусить, попить чаю или кофе, посмотреть кино. Причем перечисленные удобства доступны всем пассажирам вне зависимости от выбранного тарифа.

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Пассажиры бизнес-класса располагаются в отдельном отсеке на кожаных креслах с приоконными столиками. Розетки для подзарядки телефонов расположены рядом с каждым креслом. В меню каша, запеканка, омлет, выпечка и другие блюда, а также холодные напитки без ограничения, чай, кофе и пол-литра пенного. Меню обновляется каждые два месяца. Пассажирам бизнес-класса предлагают бесплатно прессу. По словам проводницы, оставшиеся газеты разносят по всему поезду.

Базовый и экономкласс отличается более простыми, но тем не менее удобными, анатомической формы креслами и шириной шага между ними. Даже в вагоне базового тарифа достаточно места для ног. В общих вагонах также есть розетки, кулеры с горячей и холодной водой. Помимо стандартных полок для багажа в вагонах установлены специальные стеллажи для больших чемоданов, не будешь спотыкаться и перепрыгивать через свой и чужой багаж. Через специальное приложение можно подключиться к локальной сети поезда и смотреть на своем устройстве фильмы.

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Посадка пассажиров в поезд идет только в 1, 3, 5 вагонах, что позволяет сэкономить на количестве проводников. Особое внимание в «Ласточке» уделили пассажирам с ограниченными возможностями. Подняться в поезд позволяют два подъемника для инвалидных колясок. В первом вагоне имеются два места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Есть специальный туалет. В третьем вагоне располагаются места для пассажиров с домашними животными. Поезд следует в Псков со скоростью 120-140 км/ч с остановками в Гатчине, Луге и Стругах Красных. Между Санкт-Петербургом и Лугой состав идет по электрифицированным путям, а между Псковом и Лугой с помощью разработанного РЖД специального тепловоза.

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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОТВЕТ

- Для нас запуск этого поезда особенно важен, потому что это дополнительные возможности для развития двусторонних отношений с Санкт-Петербургом, новый импульс для развития туризма, экономики, - отметил Михаил Ведерников во время церемонии встречи поезда. Он подчеркнул, что это первый шаг в обеспечении транспортной доступности Псковской области. Это может означать только одно – вскоре жителей Псковской области ждут другие приятные сюрпризы. Олег Белозеров в ответном слове сообщил, что приход «Ласточки» — это «железнодорожный ответ» на запросы пассажиров, и «без настойчивой личной работы Михаила Ведерникова и администрации области этого бы события не произошло». - Еще некоторое время назад было невозможно представить скоростное движение между Псковом и Санкт-Петербургом в связи с тем, в каком состоянии находилась инфраструктура. Сегодня мы с вами видим результат двустороннего взаимодействия, -сказал Олег Белозеров и пообещал, что в ближайшее время компания проведет дополнительное улучшение инфраструктуры и поезд пойдет еще быстрее. РЖД сделала своеобразный подарок псковичам накануне своего профессионального праздника - Дня железнодорожника.

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КСТАТИ Скоростной поезд «Ласточка» курсирует ежедневно. Отправление от Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Время в пути 3 часа 30 минут. Пока что псковичи могут добраться в Санкт-Петербург на еще одном поезде, он отходит из Пскова воскресным вечером в 18.57. Из Петербурга этот поезд отходит по пятницам в 18:50. Время в пути – 4 часа 16 минут. Ежедневно ходят пригородные поезда с пересадкой в Луге. От Пскова – в 6:40 и в 17:45. Из Санкт-Петербурга – в 17:25.