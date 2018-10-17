Лёд и пламень

О хоккейном Пскове многие знают не с лучших сторон. Время от времени из окон Ледового вырываются очередные языки пламени новых скандалов, слышатся мощные взрывы публикаций в СМИ, запах дыма от которых уже давно покинул пределы региона. Сложным спортивным кейсом, кочующим в Пскове от одного губернатора к другому, является хоккей. К нему вообще особое внимание у псковичей, как минимум потому, что это дорогостоящее для подавляющего большинства жителей области дело. Экипировка, лед, тренеры, турниры — все стоит немало. Некоторые псковичи столько не зарабатывают, сколько иные тратят на все, что происходит на льду. Соответствующим хочется получить и выхлоп, что провоцирует неприятные ситуации.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

На открытии сооружения в 2011 году отмечалось, что это самый большой спорткомплекс региона. И это первый, а в следующие 7 лет единственный крытый лед. Псков получил его по программе «Единой России». 1300 зрительских мест, и сопутствующая спортивная инфраструктура. Именно в Ледовом кроме спортивных мероприятий проходят самые массовые в регионе концерты. Даже в сфере культуры получается, что дворец — самый большой крытый зал в нашем регионе. Величина и создала издержки. Если вы сравните цены на ледовые услуги в аналогичных сооружениях с искусственным льдом в других городах, то заметите, что наши в среднем превосходят окружающие — амортизация. У Пскова попросту очень дорогой хоккей. При этом у нас нет профессионального коллектива, который мог бы сделать Ледовый своей базой. Миф о массовой любви псковичей к хоккею также серьезно раздут. Если во многих других городах сразу несколько арен используется в формате 24/7, то у нас Ледовый делает паузы с часу до пяти. Да и паузы арене необходимы. Чем больше они — то есть с возможностью вообще выключить рефрижераторы — тем лучше. Ведь арена работает себе в убыток, учитывая стоимость содержания, главная строка которой — лед. Госзадание, покрывающее подобные выпадающие убытки, учредитель в лице региона дать не может — бюджет не резиновый. Отсюда же все эти постыдные для спорта ярмарки шуб, рыбы и индусов в фойе. Хоть так ищет возможности заработать дворец. Для сравнения проследите за опытом великолукского Ледового в ближайшее время. Его строил «Газпром», уверен, там будет иначе.

ДЕСАНТНИКИ

Оживить хоккейную жизнь извне в реальности сегодня могут только военные. Серьезный вес в псковском хоккее всегда имели десантники. Команда «ВДВ-Купол» была безоговорочным лидером почти всех турниров с момента постройки дворца. Оказалось, что в десант часто попадают ребята с хорошей школой хоккея. Потом волею обстоятельств была проторена дорожка и для молодых наставников, приглашенных из других регионов России в Псков, — их стали брать в ВДВ на контракт. Спорт­роты — обычная практика. Симбиоз десантников и Ледового вполне себе объясним. Если «Купол» сможет пробиться выше — то есть стать профессиональным клубом, то домашние матчи он будет проводить именно здесь. А хороший хоккей любят посмотреть везде. А значит, Ледовый сможет сводить свою платежную ведомость.

Сегодня в календарном плане ВДВ уже значится участие в трех серьезных турнирах — Западная хоккейная лига военнослужащих, Первенство среди десантных соединений и Фестиваль ведомственных команд в Крыму. Кроме того, в прошлом году ВДВ сватали в Северо-Западную открытую лигу, которая не создалась, но похоже, что такое случится в следующем сезоне. Мы на пороге больших перемен. Чемпионат области тоже интересен десантникам. До последнего финансового кризиса Минобороны планировало установить крытый лед на базе дивизии в Пскове. Если это удастся сделать, то вся хоккейная общественность просто обязана будет попросить на коленях у ВДВ, чтобы те добились открытия армейской школы на своей базе — ЦСКА, СКА — без разницы. Ведь именно этот вопрос ставят в пику властям — мол, почему у нас нет хоккейной ДЮСШ, а только секции в Ледовом. Ответ очевиден, при дороговизне содержания полноценной ДЮСШ эффекта массовости в хоккее, учитывая не самые сильные традиции, не добиться никак. Армейцы же запросто могут сделать этот продукт самодостаточным во всех смыслах: есть команда, тренеры, опыт.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Соревнование в трех дивизионах (НХЛ со своим управлением далеко за скобками) на областное первенство среди взрослых будоражит умы и ленты СМИ с момента первого проведения под сводом Ледового. Претензии предъявляют в основном команды с финансовыми возможностями, тогда как районщики больше рады просто поиграть в хоккей, но и среди них есть частные и общие недовольства. Помнят страницы СМИ и попытку еще до появления крытого льда создать на базе команд Псковскую хоккейную лигу. Именно выделение мощных коллективов, способных приглашать мастеров за деньги в свои составы в отдельное соревнование с привлекательными афишами, — якорная задача псковского хоккея. Председатель областной федерации хоккея Игорь Бортников на пресс-конференции 15 октября упомянул о возможности оставить всего два дивизиона любителей на будущий год. Но, кажется, нужен и более динамичный и смотрибельный дивизион. Кроме того, федерацию критикуют за то, что нет понятной и равнозначной системы общественного участия команд в управлении. Хотя отметим, что федерация значительно увеличила количество открытых встреч и всегда старается услышать на них мнение большинства. Пусть порой и оно может быть причиной невозможности резких перемен.

Также со знаком минус упомянем большое количество проходных, неинтересных матчей, где класс команд слишком разный. Нет особых условий для выпускников «Торнадо». Информационное сопровождение соревнований хромает. В федерации об этом знают, но вот с решением не торопятся.

ОВЕРТАЙМ