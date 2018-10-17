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Спорт / Соревнования

Лёд и пламень

Полный гид по псковскому хоккею на старте сезона 2018/2019

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Арслан Байрамов
17 октября 2018 года, 10:03
Фото: Андрей Степанов
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О хоккейном Пскове многие знают не с лучших сторон. Время от времени из окон Ледового вырываются очередные языки пламени новых скандалов, слышатся мощные взрывы публикаций в СМИ, запах дыма от которых уже давно покинул пределы региона.

Сложным спортивным кейсом, кочующим в Пскове от одного губернатора к другому, является хоккей. К нему вообще особое внимание у псковичей, как минимум потому, что это дорогостоящее для подавляющего большинства жителей области дело. Экипировка, лед, тренеры, турниры — все стоит немало. Некоторые псковичи столько не зарабатывают, сколько иные тратят на все, что происходит на льду. Соответствующим хочется получить и выхлоп, что провоцирует неприятные ситуации.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

На открытии сооружения в 2011 году отмечалось, что это самый большой спорткомплекс региона. И это первый, а в следующие 7 лет единственный крытый лед. Псков получил его по программе «Единой России». 1300 зрительских мест, и сопутствующая спортивная инфраструктура. Именно в Ледовом кроме спортивных мероприятий проходят самые массовые в регионе концерты. Даже в сфере культуры получается, что дворец — самый большой крытый зал в нашем регионе. Величина и создала издержки. Если вы сравните цены на ледовые услуги в аналогичных сооружениях с искусственным льдом в других городах, то заметите, что наши в среднем превосходят окружающие — амортизация. У Пскова попросту очень дорогой хоккей.

При этом у нас нет профессионального коллектива, который мог бы сделать Ледовый своей базой. Миф о массовой любви псковичей к хоккею также серьезно раздут. Если во многих других городах сразу несколько арен используется в формате 24/7, то у нас Ледовый делает паузы с часу до пяти.

Да и паузы арене необходимы. Чем больше они — то есть с возможностью вообще выключить рефрижераторы — тем лучше. Ведь арена работает себе в убыток, учитывая стоимость содержания, главная строка которой — лед. Госзадание, покрывающее подобные выпадающие убытки, учредитель в лице региона дать не может — бюджет не резиновый. Отсюда же все эти постыдные для спорта ярмарки шуб, рыбы и индусов в фойе. Хоть так ищет возможности заработать дворец.

Для сравнения проследите за опытом великолукского Ледового в ближайшее время. Его строил «Газпром», уверен, там будет иначе.

ДЕСАНТНИКИ

Оживить хоккейную жизнь извне в реальности сегодня могут только военные. Серьезный вес в псковском хоккее всегда имели десантники. Команда «ВДВ-Купол» была безоговорочным лидером почти всех турниров с момента постройки дворца. Оказалось, что в десант часто попадают ребята с хорошей школой хоккея. Потом волею обстоятельств была проторена дорожка и для молодых наставников, приглашенных из других регионов России в Псков, — их стали брать в ВДВ на контракт. Спорт­роты — обычная практика.

Симбиоз десантников и Ледового вполне себе объясним. Если «Купол» сможет пробиться выше — то есть стать профессиональным клубом, то домашние матчи он будет проводить именно здесь. А хороший хоккей любят посмотреть везде. А значит, Ледовый сможет сводить свою платежную ведомость.

Десантники — мощная сила не только на арене, но и на трибунах.
Фото Михаила Глущенко
Сегодня в календарном плане ВДВ уже значится участие в трех серьезных турнирах — Западная хоккейная лига военнослужащих, Первенство среди десантных соединений и Фестиваль ведомственных команд в Крыму. Кроме того, в прошлом году ВДВ сватали в Северо-Западную открытую лигу, которая не создалась, но похоже, что такое случится в следующем сезоне. Мы на пороге больших перемен. Чемпионат области тоже интересен десантникам.

До последнего финансового кризиса Минобороны планировало установить крытый лед на базе дивизии в Пскове. Если это удастся сделать, то вся хоккейная общественность просто обязана будет попросить на коленях у ВДВ, чтобы те добились открытия армейской школы на своей базе — ЦСКА, СКА — без разницы. Ведь именно этот вопрос ставят в пику властям — мол, почему у нас нет хоккейной ДЮСШ, а только секции в Ледовом. Ответ очевиден, при дороговизне содержания полноценной ДЮСШ эффекта массовости в хоккее, учитывая не самые сильные традиции, не добиться никак. Армейцы же запросто могут сделать этот продукт самодостаточным во всех смыслах: есть команда, тренеры, опыт.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Соревнование в трех дивизионах (НХЛ со своим управлением далеко за скобками) на областное первенство среди взрослых будоражит умы и ленты СМИ с момента первого проведения под сводом Ледового. Претензии предъявляют в основном команды с финансовыми возможностями, тогда как районщики больше рады просто поиграть в хоккей, но и среди них есть частные и общие недовольства. Помнят страницы СМИ и попытку еще до появления крытого льда создать на базе команд Псковскую хоккейную лигу.

Именно выделение мощных коллективов, способных приглашать мастеров за деньги в свои составы в отдельное соревнование с привлекательными афишами, — якорная задача псковского хоккея. Председатель областной федерации хоккея Игорь Бортников на пресс-конференции 15 октября упомянул о возможности оставить всего два дивизиона любителей на будущий год. Но, кажется, нужен и более динамичный и смотрибельный дивизион.

Кроме того, федерацию критикуют за то, что нет понятной и равнозначной системы общественного участия команд в управлении. Хотя отметим, что федерация значительно увеличила количество открытых встреч и всегда старается услышать на них мнение большинства. Пусть порой и оно может быть причиной невозможности резких перемен.

Федерацию критикуют за то, что нет понятной и равнозначной системы общественного участия команд в управлении.
Фото Александра Сидоренко
Также со знаком минус упомянем большое количество проходных, неинтересных матчей, где класс команд слишком разный. Нет особых условий для выпускников «Торнадо». Информационное сопровождение соревнований хромает. В федерации об этом знают, но вот с решением не торопятся.

ОВЕРТАЙМ

Псковский хоккей объективно отстает от среднероссийского уровня. Но это всего лишь хороший повод стать лучше.

Рецепт может быть и частный, но имеет право быть для того, чтобы поразмыслить вместе. Во-первых, нельзя истерить, атмосфера и так слишком часто накалена до предела. Во-вторых, нужно дать федерации спокойно работать дальше, при условии, что перемены будут. В федерации не хуже остальных понимают, что таковые назрели. В-третьих, на будущий сезон нужно создавать совет команд и систему сдержек и противовесов для решения вопросов в созидательном коллективном ключе. 

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