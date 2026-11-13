Для псковских пассажиров запустили чат-бот с расписанием автобусов

У ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» появился чат-бот в национальном мессенджере МАКС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
У ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» появился чат-бот в национальном мессенджере МАКС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Сервис позволяет пассажирам узнавать актуальное расписание городского общественного транспорта. В специальном чат-боте в том числе можно следить за движением автобусов, тем самым планируя свои поездки заранее.
Доступен сервис по ссылке: https://max.ru/transport_pskov_bot.