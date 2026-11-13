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Общество

Для псковских пассажиров запустили чат-бот с расписанием автобусов

13 ноября 2026 года, 12:49

У ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» появился чат-бот в национальном мессенджере МАКС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Для псковских пассажиров запустили чат-бот с расписанием автобусов

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Сервис позволяет пассажирам узнавать актуальное расписание городского общественного транспорта. В специальном чат-боте в том числе можно следить за движением автобусов, тем самым планируя свои поездки заранее.

Доступен сервис по ссылке: https://max.ru/transport_pskov_bot. 

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