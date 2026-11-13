Юная великолучанка выиграла гран-при на всероссийском конкурсе красоты

Восьмилетняя Мирослава Иванова из Великих Лук привезла гран-при с конкурса «Юная мисс и мистер Россия 2026», который принимал Ярославль. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Девочка выходит на подиум с пяти лет, так что победа для нее не первая. Мама Мирославы, Виктория Иванова, уверена, что дело не только во внешних данных и талантах. Не меньшее значение имеют дисциплина и настойчивость в достижении целей, а также поддержка родных, которые помогают во всех начинаниях.

«Мы выбрали детский конкурс красоты «Юная Мисс Россия», потому что он предоставляет уникальную возможность для наших детей проявить свои таланты и уверенность на большой сцене. Программа была очень интересной и разнообразной. Она состояла из знакомства участников с организаторами конкурса, получения лент своего города, представления себя жюри, интервью, фотосессии», – отметила мама.

К финалу Мирослава готовилась на протяжении нескольких месяцев: вместе с мамой юная великолучанка придумывала образы и репетировала номера. Девочка также призналась, что больше всего увлекается спортивно-бальными танцами, которыми занимается с пяти лет. Помимо этого, она ходит на гимнастику и вокал. В свободное время Мирослава любит плавать, рисовать и открывать новые места в путешествиях.

Теперь школьница отправится на международное состязание, чтобы представить не только Великие Лук, но и всю страну. Успех Мирославы Ивановой – наглядный пример того, что за каждой наградой стоят труд, вера в себя и помощь близких.