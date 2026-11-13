Псковская область предложила пересчитать сроки федеральной помощи пациентам с орфанными заболеваниями

Депутаты и чиновники Псковской области вышли с инициативой о пересмотре механизма федерального софинансирования закупок лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями, сообщили «Псковской правде» в Заксобрании региона.

Игорь Дитрих напомнил, что регион поднимает этот вопрос еще с 2017 года, когда депутаты областного Законодательного Собрания предложили передать обеспечение орфанных пациентов на федеральный уровень. Позже нормы законодательства скорректировали, и нагрузка на региональные бюджеты стала меньше.

Дискуссия развернулась на видеоконференции Общественной палаты РФ. Псковскую область представляли вице-спикер парламента Игорь Дитрих и заместитель министра здравоохранения Надежда Рагозина. Собравшиеся оценили эффективность поддержки регионов со стороны федерального центра при лечении таких больных.

«Изменения федерального законодательства снизили финансовую нагрузку на регионы, однако не решили проблему в полном объёме. Для субъектов по-прежнему актуальны вопросы обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. Решить эту проблему можно только сообща – через слаженную работу федерального центра, регионов, врачей и пациентских организаций», – заявил Игорь Дитрих.

Надежда Рагозина, в свою очередь, раскрыла цифры по региону. За год число нуждающихся в дорогостоящих препаратах выросло с 90 до 101 человека, а затраты Псковской области на эти цели поднялись с 202 до 236 млн рублей.

Заместитель министра в том числе отметила диспропорцию в расчетах с федеральным центром. На пять пациентов требуется порядка 60 млн рублей, однако региону предложили лишь 14,8 млн рублей, причем только на четвертый квартал.