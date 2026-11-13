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Происшествия / Преступление

Иностранец предстанет перед судом в Печорах за кражу телефонов на границе

13 ноября 2026 года, 13:00

Уголовное дело о краже двух смартфонов направлено в Печорский районный суд Псковской области. На скамье подсудимых оказался гражданин другой страны, который похитил гаджеты у своей соотечественницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Иностранец предстанет перед судом в Печорах за кражу телефонов на границе

Фото редакции

Инцидент случился в сентябре на пункте пропуска в Печорском районе. Женщина проходила таможенный контроль и, уезжая на родину, оставила на одной из стоек два телефона. Позже в том же помещении оказался обвиняемый. Заметив чужую технику, он не стал отдавать ее таможенникам, а забрал с собой. Дома мужчина сбросил настройки устройств до заводских и удалил всю информацию прежней владелицы.

Выйти на след злоумышленника помогли оперативники. Иностранца задержали, когда он вновь пересекал границу РФ в Псковской области. Ему инкриминируют пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет колонии.

В ходе разбирательства фигурант полностью признал вину и вернул похищенное. Материалы передали в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

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