Сотрудница псковского МФЦ стала лучшим наставником России

Ведущий документовед Елена Зотова из Многофункционального центра Псковской области победила во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России 2025» в номинации «Лучший наставник». Состязания организовало Минэкономразвития России. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении.

Роль наставника в Многофункциональном центре не ограничивается передачей знаний. Сотрудник находится рядом с новичком в первые дни, помогает вникнуть в профессию, подсказывает и морально поддерживает, учит не бояться трудностей.

Именно благодаря этому новички легче вливаются в коллектив и обретают уверенность при нестандартных ситуациях. Елена Зотова, в свою очередь, обладает большим профессиональным опытом. Ее методика обучения уже получила признание на уровне региона и активно используется для подготовки специалистов МФЦ.

Елену Зотову поблагодарили за терпение и профессионализм, а также за искреннее желание делать команду лучше. В МФЦ отметили, что гордятся такими сотрудниками.