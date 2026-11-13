Ветераны СВО из Псковской области освоили горные лыжи и сноуборд

Псковская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с ПОДА» завершила проект «Зима без границ», в рамках которого ветераны СВО смогли попробовать новые для региона адаптивные дисциплины. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве молодежной политики.

Инициатива была направлена на то, чтобы сделать такие виды спорта доступнее. На средства проекта приобрели снаряжение – сноуборд, горные и беговые лыжи, а также лыжероллеры. Благодаря этому ветераны специальной военной операции впервые получили возможность заняться тем, что раньше в регионе было недоступно.

Всего состоялось 84 тренировки по лыжным гонкам и горным лыжам.

К занятиям присоединились 20 человек, включая ветеранов СВО. Семеро из них перешли на регулярные тренировки, а двое уже участвуют в сборах по биатлону и лыжным гонкам для ветеранов, которые проводит Паралимпийский комитет России.

Проект «Зима без границ», в свою очередь, поддержали правительство Псковской области и региональное министерство молодежной политики.