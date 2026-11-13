В Плюссе покупательницу наказали за тушь, унесенную без оплаты

Стругокрасненский районный суд вынес приговор женщине из поселка Плюсса, которую обвиняли в грабеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел в мае в одном из магазинов. Посетительница взяла с витрины тушь для ресниц и пошла к выходу, так и не оплатив покупку. Когда администратор потребовала вернуть товар, женщина проигнорировала ее слова и покинула магазин. В дальнейшем косметикой она распорядилась по собственному усмотрению.

Содеянное квалифицировали по части 1 статьи 161 УК РФ как открытое хищение чужого имущества. На суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась.

Ущерб магазину она возместила. Дело рассмотрели в особом порядке. В качестве наказания суд назначил женщине 300 часов обязательных работ.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.