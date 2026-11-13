Псковички участвуют в форуме Росмолодёжь.Гранты «Пик Возможностей»

С 12 по 14 ноября в столице Кабардино-Балкарии проходит форум «Пик Возможностей». Псковскую область на нем представляют три человека, сообщили «Псковской правде» в региональном Центре молодежи и общественных инициатив.

В Нальчик приехали 1 300 участников со всей России. В их числе, например, эксперты и наставники конкурса, его победители и рядовые участники, а также региональные координаторы и амбассадоры. Форум «Пик Возможностей» стал первой очной встречей такого масштаба для сообщества Росмолодёжь.Гранты. От Псковской области на мероприятие отправились координатор Светлана Бринюк, а также победители конкурса разных лет – Мария Каменская (2024) и Екатерина Зологина (2026).

Цель форума – помочь участникам расти в личном и профессиональном плане, а также укрепить взаимодействие между регионами и федеральным центром.

Региональных координаторов ждут лекция «ДНК России», установочная встреча с экспертами и практикум по системному управлению. В финале первого дня они займутся составлением дорожных карт для сопровождения конкурса на местах. Для вечерней программы были подготовлены тренинги, знакомство с национальными ремеслами и танцами, настольные игры и кинопоказы от грантополучателей.

«Очень рада, что мы здесь. «Пик Возможностей» – это уникальная площадка, где можно обменяться опытом, найти единомышленников и получить новые знания для развития грантовых проектов в регионе. Уверена, что полученные знания помогут нам и дальше поддерживать молодёжные инициативы и воплощать в жизнь самые смелые идеи», – поделилась своими впечатлениями Светлана Бринюк.

Форум призван развивать гражданско-патриотическое воспитание молодежи и создавать условия для реализации социально значимых инициатив.