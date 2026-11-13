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Происшествия / Правосудие

В Псковской области вынесли приговор за контрабанду 5,5 тонн лосося

13 ноября 2026 года, 12:30

Невельский районный суд Псковской области признал виновными двух граждан Беларуси и гражданина Таджикистана в контрабанде стратегически важных ресурсов. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В Псковской области вынесли приговор за контрабанду 5,5 тонн лосося

Фото редакции

Установлено, что фигуранты дела, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрели на территории Республики Беларусь атлантического лосося общим весом более 5,5 тысяч кг без документов о происхождении. Рыбу незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации вне установленных мест таможенного контроля, после чего доставили на овощную базу в Санкт-Петербурге для последующей реализации.

Действия подсудимых квалифицированы по пункту «в» части 2 ст. 226.1 УК РФ. В судебном заседании они полностью признали вину и раскаялись.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 5 лет в колонии общего режима со штрафами в размере от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Транспортные средства, использовавшиеся для перевозки контрабанды, конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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