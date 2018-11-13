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Спорт

Немов и Михалыч

Харизматичный преподаватель спортивной гимнастики Дмитрий Бурмистров и сотни его воспитанников ждут открытия в Пскове гимнастического зала легендарного Алексея Немова

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Арслан Байрамов
13 ноября 2018 года, 09:02
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» узнала подробности создания в областной столице гимнастического зала, к созданию которого приложили руку губернатор Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Когда Псковская область при непосредственном участии Михаила Ведерникова тогда еще в статусе врио губернатора только подружилась с Немовым, а произошло это в апреле нынешнего года в Великих Луках, было понятно, что знаменитый спортсмен подтянет родную гимнастику в Псковской области. Можно даже честно сказать — подымет ее со дна. Однако никто не ожидал, что менее чем через полгода Немов и Ведерников пролоббируют выделение для региона суммы, достаточной, чтобы открыть тренировочный зал для гимнастов. Проект уже нарекли «Немов-центром». В честь легенды. Псковский тренер Дмитрий Михайлович Бурмистров («Михалыч») — не легенда гимнастики. Но спортсмен, тренер и педагог со стажем. Благодаря таким и должны появляться новые Немовы. Именно Бурмистров в последние годы является, по сути, олицетворением псковской гимнастики и одним из немногих специалистов, работающих с детьми по спортивным стандартам. Он не стоял в стороне от данного решения. На форумах «Команды 2018» он говорил о необходимости выделения серьезной и комфортной площади для этого вида спорта. Говорил громко. И его услышали. Теперь Бурмистров — главный общественный помощник власти в проектировании и строительстве.

ШАГ ВПЕРЕД

Псковская городская Дума дала администрации города согласие на закрепление за муниципальной детско-юношеской спортивной школой «Надежда» на праве оперативного управления здания механической прачечной, расположенного на улице Коммунальной, 25. В прошлом номере «Псковская правда» подробно рассказывала о причинах закрытия прачечной. Если коротко — огромная площадь и дорогой пар не дали конкурировать с частниками.

Примерная сумма федерального участия в создании гимнастического зала составляет порядка 70 млн рублей. В будущем в этом помещении площадью 2500,5 квадратных метров планируют разместить «Немов-центр».

— Мы обошли не одно помещение, пока прикидывали и выбирали потенциально подходящее здание из тех, что опять же потенциально доступны. Самое ужасное, что даже в помещении на Коммунальной посредине планируемого зала торчат эти бестолковые колоны. Если у кого-то получится принять волевое решение, то колоны, конечно, нужно сносить, как и одну стену, и сам зал по внешнему контуру увеличивать раза в два. Классический минимум для гимнастического зала — 25 на 50 метров. Можно использовать современные материалы, вроде тех, из которых делают новые торговые центры. Пока у нас получается где-то 25 на 25 и колоны. Но и это хорошо, — не теряет оптимизма Бурмистров.

В инженерии гимнастического зала Дмитрий Михайлович знает толк — псковский опыт. Будучи уроженцем Кимр Тверской области, воспитанником грузинской школы гимнастики, выпускником Великолукской академии физкультуры и спорта и псковским тренером, Бурмистров «оформил» под ключ не одно пространство.

— В Пскове гимнастика исчезла, когда ее выселили из «Барса» в одну из школ, где спортзал сгорел вместе с оборудованием. Дело было в девяностые, и восстанавливать никто инфраструктуру не стал. Федерация тоже развалилась. Мы, кажется, единственные в стране, у кого в областной столице нет специализированного зала для гимнастики и отделения для детей.

При этом, учитывая близость ВЛГАФК, тренеров у нас выпускается в регионе с избытком. Но в Пскове ситуация замкнулась в круг.

— Я хожу со своими матами, арендуя помещения, — признается тренер. — Но это мое. Готов всегда отказаться от службы в судебных приставах — там я отвечаю за физподготовку и серьезные спортсмены Псковской области и СЗФО, борцы и бойцы проходят через меня — и сосредоточиться исключительно на работе тренером по гимнастике. Очень рад, что вскоре у Пскова появится городская школа. Это большой шаг вперед.

Алексей Немов признал в Дмитрии Бурмистрове своего.
Фото из личного архива Дмитрия Бурмистрова.

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

В правильно оборудованном зале смогут вместе с гимнастами ужиться представитель воркаута, паркура, прыжков на батутах, аэробики, шестовой акробатики и группы ЛФК.

— Воркаут же — это производная гимнастики в какой-то степени. Но и им нужно заниматься вместе с профессионалами спорта, а не самоучками, чтобы не покалечить себя, — убежден Бурмистров. — Да и вообще, значение гимнастики сложно переоценить, у меня дети не встают на учет к ортопедам.

Бурмистров знает цену происходящему. Пока его отношение к ситуации сдержанное. Его уже просили однажды из зала за нерентабельность. А как-то приглашали в зал, где не помещался даже гимнастический ковер — и такая помощь бывает. Вот и на сей раз Бурмистров боится спугнуть удачу. Звезды и так уж слишком удачно сошлись.

— На первом форуме «Команды 2018» меня и гимнастов приметил балетмейстер Гедиминас Таранда. Я ему нарассказывал о нас. Он обещал рассказать о нас Немову. Попросил приехать на Пушкинский праздник, чтобы нас познакомить. Мы тоже не тушевались. Выучили кричалки вроде «Не страшны нам зной, ненастье — потому что мы гимнасты». Немов нас заметил. Рассказали о себе. В разговоре со мной он понял, что я человек не случайный. Есть у нас и общие связи в советской еще школе.

Ну и закрутилось. Дальше вам известно. Теперь вот Немов прислал псковским гимнастам пригласительные на свое шоу.

— Поедут лучшие мои ребята в Москву, — с гордостью говорит тренер. — В следующем году будет 40 лет, как я в гимнастике. Значит, что-то должно случиться, обязательно хорошее.

Что-то обязательно хорошее обязательно случится, Михалыч. 

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