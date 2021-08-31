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Общество / Здоровье

Жизнь на волоске

Псковские врачи спасли пациента с тяжелой формой малярии

Текст:
Ольга Нефёдова
31 августа 2021 года, 16:23
Фото: tengrinews.kz
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Диагноз молодому мужчине не могли поставить в нескольких клиниках, а его состояние между тем стремительно ухудшалось. В Псковскую инфекционную больницу он попал уже в бессознательном состоянии и только профессиональные действия врачей спасли ему жизнь. «Псковская правда» узнала подробности.

«Нам повезло»

22-летний мужчина без сознания в Псковскую областную инфекционную больницу поступил поздно вечером.

- Никакой информации о пациенте у нас не было, - рассказала «ПП» главврач Анастасия Повторейко. - Отсутствовал анамнез жизни и анамнез заболевания, мы основывались только на объективных данных и лабораторных исследованиях.

Мужчина даже не пскович. По поводу своего плохого самочувствия он обращался в одну из клиник Санкт-Петербурга, где ему на основании боли в горле, слабости, заложенности носа и повышенной до +37,5 температуры тела поставили диагноз «острый тонзилит».

Однако прописанное лечение не помогало, а состояние стремительно ухудшалось. В Псковскую инфекционку он попал из лечебного учреждения Псковской области с диагнозом «Лихорадка неясного генеза. Менингит».

- К нам его доставили ночью, - отметила Анастасия Повторейко. - А с утра буквально за два часа был поставлен сложный диагноз, который получил подтверждение. Это стало возможным благодаря правильному клиническому мышлению и профессионализму врачей больницы. Благодаря слаженной работе инфекционистов, реаниматологов и врачей лаборатории диагноз был поставлен в кратчайшие сроки. В течение нескольких часов после этого пациент на вертолете был доставлен в одну из федеральных клиник для дальнейшего лечения.

- У него была диагностирована самая злая форма малярии, которая ведет к стопроцентной летальности, - рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы. - При лечение этой формы эффективен только один препарат, которого нет не только в региональных клиниках, но даже в федеральных. Нам повезло, мы нашли лечебное учреждение, где препарат был и в течение пяти часов вертолетом переправили туда пациента.

К счастью, лечение оказалось эффективным. Мужчина пришел в сознание, его состояние больше не расценивается, как тяжелое.

- Знаю, что в практике моих коллег были пациенты с диагнозом «малярия», это единичные случаи и, к сожалению, все с летальным исходом, - отметила Анастасия Повторейко. - Так что это редчайший случай, когда пациента спасти удалось, спасибо нашим врачам.

«Единичный случай»

Случаев заболевания малярией в регионе не наблюдалось давно.

- Этот случай единичный и случайный, - считает главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова. - Дело в том, что малярия не распространяется от человека к человеку, а передается через укус насекомого, комара, встречается в эндемичных зонах.

Эксперты отмечают, что в Псковской области спокойная и стабильная эпидемиологическая ситуация.

- Никакой экзотики последние пять лет не наблюдалось, - говорит Елена Карзанова. - Роспотребнадзор должным образом следит за этим. А многолетняя практика показывает, что избежать вспышек инфекционных заболеваний удается даже во время наводнений и паводков, когда в воду рек и других водоемов попадает много мусора, грязи, фекалий животных. Не зарегистрировано и ни одного случая заболевания такими болезнями, как ящур или бруцеллез, у людей, которые работают с крупным и мелким рогатым скотом, свиньями.

Отметим, что малярию завозят в Россию как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. Подвергаться риску заболевания этой инфекции жители России могут в 97 странах по всему миру, преимущественно в Африке, Азии и на американском континенте.

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