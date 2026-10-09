Дно, Опочка и Пыталово вошли в список самых необычных названий России

Три города Псковской области — Дно, Опочка и Пыталово — попали в число населённых пунктов России с самыми оригинальными названиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Рейтинг составили по данным Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает публично-правовая компания «Роскадастр».

В компании с псковскими городами оказались Кандалакша в Мурманской области, Бодайбо в Иркутской области, Называевск в Омской области, Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, Пучеж в Ивановской области, Дагестанские Огни в Республике Дагестан, а также Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, такие смешные названия населённых пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, традициям русского языка и культуры предков», — прокомментировал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.