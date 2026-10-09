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Общество

Псковский психолог : Стресс раскручивает тревогу и калечит психику

9 октября 2026 года, 15:25

Стресс вызывает тревожность и подрывает психическое здоровье, заявила психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Псковский психолог : Стресс раскручивает тревогу и калечит психику

Фото: Екатерина Иванова

«Затем тревожность может переходить в страх, фобию. И это уже не защитный механизм, а состояние, которым нужно заниматься. Ещё одна большая проблема современности — деменция и депрессия. Сюда же можно добавить одиночество, которое может приводить к проблемам в психике и даже к смерти. Ведь человеку всегда нужен человек. Причём одинокими себя могут чувствовать не только пожилые, но и люди, у которых есть пара», — рассказала Елена Малыгина.

По словам специалиста, нездоровый сон или бессонница также ведут к проблемам с психикой.

Любое самолечение, напомнила Елена Малыгина, — не лучший вариант, поэтому с возникшими трудностями стоит обращаться к психологам, психотерапевтам и психиатрам.

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