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Общество

В Ашево Бежаницкого района обустроили зону отдыха у центра культуры

9 октября 2026 года, 17:11

Работы по благоустройству возле Ашевского сельского центра культуры в Бежаницком районе завершены. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В Ашево Бежаницкого района обустроили зону отдыха у центра культуры

Фото: Администрация Бежаницкого муниципального округа

Преображение территории стало возможным благодаря проекту «Зона отдыха», который реализовал местный ТОС «Ашево». Здесь установили общественный туалет и четыре скамейки с урнами, выпилили кустарник и привели в порядок деревья — пространство стало просторнее и ухоженнее.

Цель проекта – создать комфортные условия для местных жителей и сделать территорию такой, чтобы сюда хотелось возвращаться.

В администрации выразили благодарность активистам ТОС «Ашево» и всем, кто участвовал в работе. Благодаря их инициативе и труду территория у центра культуры заметно преобразилась.

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