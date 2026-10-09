В Ашево Бежаницкого района обустроили зону отдыха у центра культуры

Работы по благоустройству возле Ашевского сельского центра культуры в Бежаницком районе завершены. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Преображение территории стало возможным благодаря проекту «Зона отдыха», который реализовал местный ТОС «Ашево». Здесь установили общественный туалет и четыре скамейки с урнами, выпилили кустарник и привели в порядок деревья — пространство стало просторнее и ухоженнее.

Цель проекта – создать комфортные условия для местных жителей и сделать территорию такой, чтобы сюда хотелось возвращаться.

В администрации выразили благодарность активистам ТОС «Ашево» и всем, кто участвовал в работе. Благодаря их инициативе и труду территория у центра культуры заметно преобразилась.