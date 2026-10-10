Преподаватель из Опочки вошла в двадцатку лучших в номинации конкурса «Мастер года»

Преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова вошла в двадцатку лучших в номинации «Призвание» Всероссийского конкурса «Мастер года». Она получила сертификат на 100 тысяч рублей на обучение в Академии Эдюсон, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В пятницу, 9 октября, с педагогом встретился министр образования Псковской области Александр Сорокин. Они обсудили развитие среднего профессионального образования и значение конкурсов профессионального мастерства.
«Я поздравляю и благодарю вас за то, что представляли наш регион на таком высоком уровне. Конкурсы профессионального мастерства — это не просто соревнование, а важный этап развития качеств и компетенций педагогов, которые затем передают свои знания студентам», — отметил министр.
фото пресс-службы правительства региона
Финал конкурса прошёл в Новом Уренгое и объединил 89 участников. Педагоги представили образовательные кейсы, провели открытые занятия и прошли испытания, направленные на повышение интереса молодёжи к профессиям.
Светлана Константинова работает в системе среднего профессионального образования 35 лет. В Опочецком колледже она готовит будущих воспитателей детских садов.
«Многие думают, что «Мастер года» — это только про станки, сварочные аппараты или программирование. Но я рада доказать, что дошкольное образование — тоже высокое мастерство. Именно здесь закладывается фундамент личности будущего профессионала», — подчеркнула преподаватель.
Конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Его организаторами выступают Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования.