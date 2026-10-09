Псковичка из народа сето представила регион на этнофоруме в Астрахани

Маргарита Зверева, представляющая коренной малочисленный народ сето из Псковской области, стала участницей Всероссийского форума молодёжных этноклубов в Астрахани. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Вместе с ней делегатами форума выступили активные молодые люди из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Всех участников объединила одна задача — укрепить взаимодействие в этнокультурной сфере и сформировать постоянно действующую площадку для обмена лучшими региональными практиками.

Организатором мероприятия выступает региональное отделение Ассамблеи народов России совместно с Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры. Форум проводится при поддержке общероссийской Ассамблеи народов России, министерства культуры Астраханской области и ГРДНТ имени В. Д. Поленова.